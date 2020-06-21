Uzmanlar tavsiye ediyor: "Sabahları aç karna tüketin"

Vitamin ve mineral deposu olan ceviz, birçok hastalığa şifa olabiliyor. Omega3 yağ asidi bakımından oldukça zengin olan ceviz, vücudun ihtiyacı olan günlük enerjinin yüzde 70'ini karşılıyor. Uzmanlar cevizin yaraları iyleştirici ve hafızayı güçlendirici etkilere sahip olduğunu söylüyor. Düzenli tüketilen ceviz göz sağlığını koruyor, kalp hastalıklarına da birebir geliyor.

Ülkemizde sıklıkla Ege, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen ceviz, yüksek miktarda folik asit, demir, fosfor, magnezyum, potasyum, çinko, omega3 yağ asidi ve E vitamini içeriyor.

Uzmanlar cevizin sabahları aç karna tüketilmesini tavsiye ediyor

Uzmanlar ise, nerdeyse her derde deva olan cevizin bütün faydalarından yararlanmak için sabahları aç karna tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Sabahları aç karna tüketilen ceviz sinir hücrelerinde daha fazla ve daha hızlı emilim sağlıyor.

İşte cevizin bilinmeyen faydaları...

- Sindirimi kolaylaştırıyor, mide asidini kontrol ediyor. Reflü ve ülser gibi rahatsızlıkların yaşanmasını engelliyor.

- Güçlü antioksidanlar barındırmasıyla birlikte hücreleri yenileyerek kanser hastalıklarının yaşanma riskini azaltıyor.

- Lif bakımından da oldukça zengin olan ceviz, uzun süreli tokluk hissi vermesiyle birlikte kilo vermeye yardımcı oluyor.

- Ceviz, omega3 yağ asidi bakımından oldukça zengin. Bu sayede beyin sağlığına birebir geliyor. Cevizin konsantrasyon arttırıcı etkisi de bulunuyor.

- Vitamin deposu olarak bilinen ceviz, kemik sağlığına da birebir geliyor. Yapılan birçok araştırma cevizin kemik ve dişleri güçlendirdiğini göstermiştir.

- Bağırsakların daha sağlıklı çalışmasına destek oluyor, kabızlık sorununu önlüyor.

- Cilt sağlığına da birebir gelen ceviz, cilt dermis tabakasını yenileyerek sivilce ve akne oluşumunun önüne geçiyor.