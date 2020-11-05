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Ekonomi Uzmanlar, pandemide beslenmeyi ele alacak
Ekonomi

Uzmanlar, pandemide beslenmeyi ele alacak

Toplumda gıda, beslenme ve sağlık konularındaki bilimsel bilgilerin temel alınması amacıyla projeler yürüten Sabri Ülker Vakfı, pandemi döneminde beslenme, sağlıklı yaşam ve medya okuryazarlığı konularında Türkiye’nin ilk uluslararası toplantısına ev sahipliği yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:59:00 -
Uzmanlar, pandemide beslenmeyi ele alacak

17-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek dijital konferansın ilk gününde alanında uzman isimler, COVID-19 döneminde beslenmeye dair en güncel bilgileri paylaşacaklar. Konferansın ikinci günü 18 Kasım’da pandemi döneminde beslenme ve sağlıklı yaşam konusunda medyada yer alan onlarca habere istinaden doğru bilgiye ulaşmada önemli bir rol oynayan medya okuryazarlığı konusunda uluslararası isimler çözüm yollarını paylaşacak. Etkinliğe kayıt https://nutritionconference.sabriulkerfoundation.org/ web sitesi üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir.

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