Uzmanlar, pandemide beslenmeyi ele alacak
Toplumda gıda, beslenme ve sağlık konularındaki bilimsel bilgilerin temel alınması amacıyla projeler yürüten Sabri Ülker Vakfı, pandemi döneminde beslenme, sağlıklı yaşam ve medya okuryazarlığı konularında Türkiye’nin ilk uluslararası toplantısına ev sahipliği yapıyor.
17-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek dijital konferansın ilk gününde alanında uzman isimler, COVID-19 döneminde beslenmeye dair en güncel bilgileri paylaşacaklar. Konferansın ikinci günü 18 Kasım’da pandemi döneminde beslenme ve sağlıklı yaşam konusunda medyada yer alan onlarca habere istinaden doğru bilgiye ulaşmada önemli bir rol oynayan medya okuryazarlığı konusunda uluslararası isimler çözüm yollarını paylaşacak. Etkinliğe kayıt https://nutritionconference.sabriulkerfoundation.org/ web sitesi üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir.