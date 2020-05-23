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Sağlık

Uzmanlar hareketsiz günlerde lifli gıdalarla beslenmeye dikkat çekiyor

Uzmanlardan ramazan sonrası yeni beslenme düzenine alışırken ve hareketsiz kalınan karantina günlerde bulgur tüketimi uyarısı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:36:51 -
Uzmanlar hareketsiz günlerde lifli gıdalarla beslenmeye dikkat çekiyor

Uzmanlardan ramazan sonrası yeni beslenme düzenine alışırken ve hareketsiz kalınan karantina günlerde bulgur tüketimi uyarısı. Gıda Mühendisi Ece Duru, “Lif ve protein bakımından zengin bakliyat ürünleri ve bulgur tüketimimizi artırmak, sindirim sorunları ile başa çıkabilmek adına en sağlıklı tercihlerden biri olacak” dedi.


Sosyal izolasyon dönemindeki hareketsizliğin beraberinde getirdiği sindirim sorunları karşısında uzmanlar lifli gıdaları tüketmeyi öneriyor. Duru Bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru, bu dönemde doğru beslenme kurallarına uymak adına, yüksek lif oranlı besinler tüketilmesinin önemine işaret etti. Ece Duru, pandemi döneminde değişen beslenme alışkanlıklarına dikkat çekerek, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte vücudun yeni bir beslenme ritmi kazanacağını ve uyum sürecinde zorlanma yaşanabileceğini söyledi.


Ece Duru “Günde üç öğün beslenme düzenine geçişte hareketsizliğin de etkisiyle sindirim problemleri yaşanabilir. Özellikle pandemi nedeniyle evde kaldığımız bu dönemde sindirim problemi yaşamamak için beslenmemizde lifli gıdalara yer vermemiz ve günlük egzersizlerimizi yapmamız önemli. Bulgur, önemli bir lif, diğer bir deyişle posa kaynağı” şeklinde konuştu.


Bulgurun yüksek lif oranı ve düşük glisemik indeksi sayesinde sindirim sorunlarını önlediğini belirten Ece Duru, “Öğünlerinizde mutlaka bulgura da yer verin. Sağlıklı beslenmek için haftada en az birkaç kez bulgur tüketin. Özellikle de Başbaşı bulguru bir lif cevheri. Lif ağırlıklı beslenmek sizi diyabetten, obeziteden, kabızlıktan ve daha birçok hastalıktan korur. Başbaşı Bulgur hem lezzeti hem de içerdiği yüzde 30 lif miktarı ile bir adım öne çıkıyor. Kolesterol içermeyen bulgur, yüksek posa içeriğiyle doygunluk verip, sindirimi kolaylaştırıyor, kan şekerini yavaş yükseltip hızla düşmesini engelliyor. Lif, bağırsak hareketlerini artırarak, kabızlıktan, tokluk hissi vererek, şişmanlıktan, kan yağlarının daha düzenli olmasını sağlayarak, kalp-damar hastalıklarından, bağırsakların normal çalışmasını sağlayarak; kanser dahil bir çok bağırsak hastalığından korunmada, kan şekerinin daha yavaş emilmesini sağlayarak, diyabetin daha iyi kontrol edilmesinde yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

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