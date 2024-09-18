Uzmanlar fındık 200 TL olacak satmayın dedi! Fiyat için o tarihi verdiler!

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıkta hasat devam ediyor.

Ancak sezon başında 135 TL olarak belirlenen fındık fiyatı, düşük randıman nedeniyle serbest piyasada 100 TL’nin altına gerilemiş durumda.

2024 fındık sezonu yoğun bir şekilde sürerken, üreticiler mahsullerini değerinde satamamaktan şikayetçi. Uzmanlar ise yeni yıl itibarıyla fiyatların artacağını öngörüyor.

Özellikle Batı Karadeniz Bölgesi’nde sezon öncesi yaşanan kuraklık, Orta Karadeniz’de Kahverengi Kokarca zararlısı gibi etkenler fındığın olgunlaşmasını olumsuz etkiledi ve randıman beklentilerin altında kaldı. Bu durum, hedeflenen rekoltenin de gerisinde kalınacağını gösteriyor. Ancak uzmanlar, önümüzdeki günlerde 50 randıman ve üzeri fındıkların fiyatlarında artış yaşanabileceğini ifade ediyor.

Fındık hasadını sürdüren üreticiler, Oda Başkanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte fındığın hak ettiği değeri bulması için mücadele veriyor. Sezon başında 135 TL olarak açıklanan fındık fiyatının serbest piyasada 80-90 TL bandına kadar düşmesi, üreticiler arasında tepkilere yol açtı. Üreticilerin hakkını savunmak için çeşitli girişimlerde bulunan yetkililer, fındığın değer kaybetmemesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

Uzmanlar, üreticilere mahsullerini hemen pazara indirmemeleri ve emanete vermemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Fındığın erken pazara indiğinde düşük randımanlı olarak satıldığını vurgulayan uzmanlar, geçen yıl da benzer bir süreç yaşandığını ve fındık fiyatlarının yeni yıl itibarıyla yükselişe geçtiğini hatırlatıyor.

Özellikle düşük randımanlı fındığın büyük alıcıların ilgisini çekmediğini belirten araştırmacılar, kaliteli ürüne sahip çiftçilerin mahsullerini bekletmelerini tavsiye ediyor. Uzmanlara göre, fındığın gerçek değerine ulaşması için biraz zamana ihtiyaç var ve çiftçilerin sabırlı olması gerekiyor.