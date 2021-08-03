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Gündem Uzmanlar bu konuda uyardı! Akdeniz yanıyor… İşte o ülkeler
Gündem

Uzmanlar bu konuda uyardı! Akdeniz yanıyor… İşte o ülkeler

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken başka ülkelerde de orman yangınları devam ediyor. Uzmanlar iklim değişikliğine dikkat çekerek, bunun yangınlar için zemin hazırladığını söylüyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 09:39:00 -
Uzmanlar bu konuda uyardı! Akdeniz yanıyor… İşte o ülkeler

Şiddetli kuraklığın etkisiyle yangın sezonu uzarken daha yüksek rakımdaki ormanlar da savunmasız hale geliyor. Yangınların devam ettiği ülkelerde tablo şöyle:

İtalya’da 800 yangın

Türkiye’den sonra yangınlardan en fazla etkilenen ülke İtalya oldu. En güneydeki Sicilya Adası’nda yaklaşık bir haftadır süren yangınlar henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ada’daki Palermo kentinde alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla bazı köyler tahliye edildi. Catania’da da sahillerdeki 200 turist güvenli noktalara götürüldü. Başbakan Mario Draghi önceki gün bölge için ‘ulusal acil durum’ ilan etti. Akdeniz’deki bir başka İtalyan adası Sardinya’da da yangınlar etkili olurken en az 350 kişi bölgeden tahliye edildi. Roma yönetimi buradaki alevlerle mücadele için Avrupa Birliği’nden uçak talep etti. Ada’da 20 bin hektar alanın yandığı hesaplanıyor. Öte yandan İtalya’nın Adriyatik kıyısındaki Pescara kentinde de yangınlar sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine plajlardaki turistler dahil 800 kişi tahliye edildi. Pescara Belediye Başkanı Carlo Masci, “Hasarı sınırlamak için elimizden geleni yapıyoruz ama asıl sorun sıcak rüzgârlar” dedi. Çoğunluğu ülkenin güneyinde olmak üzere hafta sonu 800’den fazla yangın rapor edildi. İtfaiye teşkilatı, “Son 24 saatte 250’si Sicilya ve 130’u Puglia’da olmak üzere 800’den fazla yere müdahale ettik” açıklaması yaptı. İtalya’nın Canadair firmasınca üretilmiş 30 uçaklık bir yangın söndürme filosu var.

Yunanistan’da 120 yangın

Başta Mora yarımadası ve Rodos olmak üzere ülke genelinde çok sayıda orman yangını çıktı. Mora’nın Ahaia bölgesinde cumartesi gecesi başlayan ve dün kontrol altına alınan yangına 5 uçak ve 7 helikopter ile müdahale edildi, alevler en az 3 bin hektarlık çam ve zeytin ormanını yok etti. Tedbir amaçlı 4 köy ve 110 çocuğun bulunduğu tatil kampı boşaltıldı. Patras şehrinde 15 kişi duman kaynaklı solunum şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Dört farklı köyde 30 ev alevlerden zarar gördü. Rodos Adası’nın batısında ise pazar günü başlayan yangın dün akşam saatlerine doğru kontrol altına alındı. Yetkililer, buradaki alevlere 3 uçak ve 6 helikopter ile müdahale edildiğini açıkladı. Yangın nedeniyle Ada’nın büyük bölümüne saatlerce elektrik verilemezken, tedbir amaçlı 3 köy ve bir askeri kışla boşaltıldı. Sadece son 24 saatte 116 yeni yangın çıktığını bildiren Atina hükümeti, haziran ayında ülke genelinde 1584 yangın rapor edildiği, bu sayının önceki yılın aynı ayında 953 olduğu bilgisini verdi. Bu arada Yunanistan’ın yangın söndürmede kullanılmak üzere faal 20 uçağı bulunduğu belirtiliyor.

İspanya’da kontrol altında

İspanya’da ise geçen hafta etkili olan yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Başkent Madrid’in yaklaşık 70 kilometre batısındaki San Juan’da alevler 50 hektarlık ormanı yok etti. İtfaiye, kontrol altına alınsa da belirli alanlarda yangınların sürdüğüne ve yenilerinin başlama ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekerek halktan bölgeden uzak durmalarını istedi. Akdeniz ikliminin de etkisiyle sık sık orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya’nın elinde 17 uçaktan oluşan bir Canadair filosu bulunuyor.

Sıcaklıklar rekor kırdı yangınlar arttı

Aşırı sıcakların etkisi altındaki Avrupa’nın güneyi alevlere teslim oldu. Özellikle Yunanistan’da hava sıcaklıkları rekor seviyeye çıkarken İtalya orman yangınlarıyla mücadelede zorlanıyor.

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Yorumlar

Ali

Demek ki o ülkelerde de suikast var. Oralarda da yakında seçim mı var, nedir.
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Yasak

Fransa'da orman yangın riski arttı diye, ormanlara giriş yasağı getirdi, bence belirli dönemlerde aynısı uygulanması gerek diyorum Türkiye'de. Böylece ormanlarımız daha korunaklı olur, giren şüphelide tutuklanır.
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