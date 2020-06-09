Uzmanlar altın için rakam verip uyardı

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre evde kalan vatandaşlar, havaların ısınmaya başlaması ve tedbirlerin gevşetilmesinin ardından özellikle kırsala ve arsalara talep göstermeye başladı. Gayrimenkul uzmanları, arsanın yeniden uzun dönemli yatırımlar için cazip hale geldiğini ifade ediyor.

Gözler merkez bankalarına döndü

Coronavirüs salgınının dünya ekonomisindeki yansımaları da yakından takip ediliyor. Küresel piyasaların geçen haftayı pozitif tamamlaması sonrası yeni haftada ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı takip edilecek. Dünya genelinde, geçen hafta açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin genel olarak beklentilerden iyi gelerek ekonomilerdeki canlanmaya işaret etmesinin yanı sıra hükümet ve merkez bankalarının teşvikleri piyasalardaki risk iştahını artırdı. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nı (PEPP) beklentilerin üzerinde artırması ve Almanya’daki yeni hanehalkı destekleri ile yükseliş eğilimini koruyan Avrupa borsaları, cuma günü yüzde 3’ü aşan artışlar kaydetti.

Borsa 13 günde yüzde 10.9 kazandırdı

Yurtiçinde, geçen hafta boyunca yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 15 Mayıs’ta başlayan ve cuma günkü kapanışa kadar devam eden 13 günlük ralli ile tarihinin aralıksız en uzun soluklu yükselişini yaptı. Cuma günü yüzde 0.44 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4.27, 13 günlük ralli sürecinde de yüzde 10.9 prim yaptı. Analistler, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin karantina tedbirlerinin kaldırılması ve buna bağlı olarak ekonomilerin tekrar canlanmasının, pay piyasalarındaki yükseliş isteğini beslediğini ifade etti. Analistler, bu hafta, çarşamba günü gerçekleştirilecek Fed’in Açık Piyasa Komitesi toplantısının yanı sıra hafta genelinde ABD ve Çin’de enflasyon ile Avrupa’da büyüme ve sanayi üretim verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin destek, 113.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

380 TL’nin altı alım fırsatı

Cuma günü, altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 366,9 liradan tamamlarken, yeni haftaya değer kazancıyla başladı. Gram altının fiyatı dün saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 369,9 lira seviyesinde seyrederken, aynı dakikalarda çeyrek altın 605 lira, Cumhuriyet altını da 2.473 liradan satıldı. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek olarak öne çıktığını belirten analistler, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi. Analistler, 380 TL’nin altındaki fiyatların altında kademeli alım fırsatı için uygun olduğunu ifade ediyorlar.