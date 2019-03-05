Uzmanlar açıkladı: Yakın gelecekte Rusya nüfusunun yüzde 30'u Müslüman olacak! Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, yakın gelecekte Rusya'daki Müslüman nüfusun payının önemli derecede artacağını belirtti.

Rusya Devlet Duması'nda düzenlenen 'Rusya'da İslam'ın Tarihi: Geleceğe Bakış' konulu konferansta konuşan Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, "Uzmanların tahminlerine göre 15 yıl sonra Rusya nüfusunun yüzde 30'a yakını Müslümanlardan oluşacak" dedi. Gaynuddin, Moskova'daki Ulu Camii'de 30 yılı aşkın süredir bayram namazlarını kıldıran kişi olarak bu tahminlerin demografik değişimlerle doğrulandığını vurguladı. Gaynuddin, demokrafik değişimler nedeniyle Rusya'nın en büyük kentlerinde onlarca yeni camiye, din adamları için asgari sosyal gereksinimlerin karşılanmasına, başlıca kentlerde büyük akademik merkezlerinin yakınındaki bilim, eğitim ve din merkezlerinin güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi. Rus araştırma şirketi 'Kamuoyu Vakfı' tarafından şubatta yapılan ankete göre Rusya'daki Müslümanların sayısı yaklaşık 10 milyon yani yüzde 7 seviyesinde.

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