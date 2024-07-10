Uzmanından üniversite tercihlerinde doğru meslek seçimi için tavsiyeler!

Sınava giren öğrencilere tercih dönemi öncesinde meslek seçimi konusunda tavsiyelerde bulunan Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ertuğrul Tut, “Tercih sürecinde üniversitelerin meslek tanıtım günleri, fuarlar ve kariyer günleri mesleklerle ilgili kafada var olan soru işaretlerini gidermek için oldukça önemli.” dedi.

Hangi mesleği seçmeliyim?

Üniversite adaylarının şu an kafalarındaki en önemli sorunun ‘Hangi mesleği seçmeliyim?’ olduğuna dikkat çeken Tut, “Bu süreçte adayları bilgi bombardımanına tutacak çok fazla dış etken bulunuyor. Dış etkenlerin fazlalığı da meslek seçim motivasyonunu kimi zaman olumsuz etkiliyor. Yıllardır hayali kurulan bölüm yerine çelinen akıl ile farklı mesleklere yönelim söz konusu olabiliyor. Bu süreçte ileride meslek hayatında mutsuzluk ve beraberinde gelecek birçok problem söz konusu olabiliyor.” dedi.

Araştırılmadan listeye eklenen bölüm ve programlar pişmanlığa neden olabiliyor

Özellikle tercih döneminde hiç akılda olmayan ya da araştırılmadan listeye dahil edilen programların sonradan pişmanlık oluşturabildiğini ifade eden Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ertuğrul Tut, “Meslek seçerken ya da listeye dahil edilirken farklı kaynaklardan ya da uzmanlardan muhakkak bilgi edinilmeli mesleğin kişilik uyumu dikkate alınarak bölüm tercihi yapılmalıdır. Bunun için de mesleki yönlendirme envanterleri, kariyer testleri, üniversitelerde okunacak bölümlerin hocaları bu süreçte yardımcı oluyor. Özellikle son yıllarda bazı mesleklerin sosyal medyada parlatılması sanki o bölümden mezun olan herkesin aynı başarıyı yakalayacağı simülasyonunu oluşturuyor ve mezun olunduğunda büyük hüsran yaşanabiliyor. Aslında meslek araştırılırken doğru kaynaktan bilgiler alınmalı ve kişilik süzgecinden geçirilmeli.” diye konuştu.

Meslek tanıtım günleri, fuarlar ve kariyer günleri faydalı oluyor

“Tercih sürecinde üniversitelerin meslek tanıtım günleri, fuarlar ve kariyer günleri mesleklerle ilgili kafada var olan soru işaretlerini gidermek için oldukça önemli.” diyen Tut, farklı yerlerden bilgileri toparlama ve karşılaştırmanın sürecin daha sağlıklı sonuçlanmasını sağlayacağını söyledi.

Akademik başarı ve mesleki başarının birbirini tamamlayan süreçler olduğuna da işaret eden Ertuğrul Tut, “Akademik başarının olması mesleki alternatifleri de arttıracaktır. Meslek seçim sürecinde ilk adımı doğru atmak domino etkisi oluşturacaktır. Akademik başarı mutluluk ve mesleki başarının da gelmesini sağlayacaktır. Ama buradaki en can alıcı kısım kendimize uygun ve mutlu olacağımız mesleğin eğitimini almak olacaktır. Mesleki başarının bir diğer sırrı da icra edilecek meslek için alternatifler oluşturmaktır. Bunu sağlayacak unsur da düzgün bir akademik eğitimdir.” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aileler kendi hayallerini çocukları üzerinde gerçekleştirmek istiyor

Tercih sürecinde bir diğer dikkat çekilmesi gereken konunun da ailelerin kendi hayallerini çocukları üzerinde gerçekleştirmek istemeleri olduğuna vurgu yapan Tut, “Bu süreçte meslek seçiminde bulunacak adayın düşünceleri, kişilik yapısı ve görüşleri de dikkate alınarak yönlendirme yapılması oldukça önemlidir. Hatta adayların bu süreçte ikilemde kaldıkları meslekler ile ilgili kişilik yapısına uygunluk olarak olumlu olumsuz getirilerini gerekirse yazarak ortaya çıkarmaları ve kendilerini tanıyarak, kendileri ile dertleşerek bu süreci yönetmeleri oldukça olumlu katkılar sağlayacaktır.” şeklinde de görüşlerini dile getirdi.