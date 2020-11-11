Uzmanından risk grubundaki hastalara zatürre aşısı önerisi

İSTANBUL(AA) - Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Has, "Risk grubundaki kişilerin zatürre aşısı olması, ciddi sonuçları olabilecek pnömokok hastalıklardan korunma açısından fayda sağlar." ifadesini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada, aşının, insanlarda hastalığa sebep olabilecek bakteri ve virüslere karşı bağışıklık geliştirmeyi sağlayan bir araç olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Aşının içine virüs veya bakterinin hastalık yapmayan ancak vücutta bağışıklık cevabı oluşturan bir formu koyulur. Bu sayede vücut, o virüs ya da bakteriye karşı bağışıklık kazanmış olur. Zatürre aşısı da vücutta pnömoniye (zatürreye) neden olabilen bir bakteriye karşı geliştirilmiş bir aşıdır." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Has, zatürre aşısının vücutta zatürre başta olmak üzere menenjit, otit (kulak iltihabı), sinüzit, kan zehirlenmesi (sepsis) gibi çeşitli sorunlara neden olabilen pnömokok bakterisine karşı üretilmiş bir tür aşı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konjuge ve polisakkarit pnömokok aşısı olmak üzere iki türü vardır. Aşılar, bakterinin bağışıklık sistemi tarafından tanınmasını sağlayan antijen adı verilen protein kısmını içerir. Bu aşı uygulandığında kişinin bağışıklık sistemi bu antijeni tanır. Vücuda yabancı bir madde girdiğini algılar. Bu yabancı maddeyi yok etmeye yönelik olarak antikor üretir. Üretilen bu antikorlar, hem antijeni yok eder hem de daha sonra bu antijenle tekrar karşılaşıldığında yabancı maddeye hızlı bir tepki verilmesini sağlar. Böylece zatürre aşısı olmuş kişi, pnömokok bakterisiyle karşılaştığında bağışıklık sistemi bakteriyi hemen tanır ve yok eder. Hastalık gelişimi engellenmiş olur. Pnömokok bakterisinin farklı tipleri vardır ve her biri farklı sıklıkta hastalığa neden olur. Konjuge pnömokok aşısı, en sık karşılaşılan 13 pnömokok tipine karşı koruyucudur. Polisakkarit aşı ise 23 tip pnömokok bakterisine karşı etkindir."





- Zatürre aşısının faydaları





Dr. Taner Has, pnömokok bakterisinin pek çok farklı hastalığa neden olabileceğini aktararak, "Bakterinin sebep olduğu diğer bir hastalık olan menenjit; baş ağrısı, yüksek ateş, ense sertliği ve bilinç bulanıklığı belirtileriyle görülür. Pnömokok bakterisinin kana bulaşması ve dağılmasıyla ortaya çıkan kan zehirlenmesi (sepsis) oldukça ciddi bir tablodur. Ateş, titreme, tansiyon düşmesi gibi ağır durumlara yol açabilir. Pnömokok aşısı yapılan kişiler, pnömokok bakterisine karşı bağışıklık geliştirmiştir. Bu sayede pnömokok vücuda girdiğinde, bağışıklık sistemi tarafından hemen tanınır ve yok edilir. Bakteri vücutta çoğalamaz ve enfeksiyona neden olmaz. Aşılama; zatürre, kan zehirlenmesi, sepsis gibi durumlardan korunmayı sağlar. Ayrıca pnömokokun sebep olduğu daha hafif hastalıklar olan otit, sinüzit gibi rahatsızlıklardan da korur." ifadelerini kullandı.

Pnömokok bakterisinin yol açtığı hastalıkların, özellikle 5 yaş altı çocuklarda ve 65 yaş üstü yetişkinlerde daha şiddetli seyrettiğini belirten Has, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kronik akciğer hastalıkları, diyabet, bağışıklık sistemini baskılayan rahatsızlıklara sahip kişilerde de pnömokok enfeksiyonu daha ağır etkilere neden olabilir. Risk grubundaki bu kişilerin zatürre aşısı olması, ciddi sonuçları olabilecek pnömokok hastalıklardan korunma açısından fayda sağlar. Pnömokok aşısı, 65 yaş üstü yaşlılarda da aşı için bir engel bulunmadığı durumda önerilir. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlarda yapılması tavsiye edilir. Pnömokok aşısının neden olduğu yan etkiler genellikle hafiftir. Bu yan etkiler; hafif huzursuzluk, uyuklama, aşı yerinde şişlik, kızarıklık ve ağrı, iştahsızlık ve ateş olarak sayılabilir."