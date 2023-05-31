Uzmanından önemli uyarı! Sigaranın dumanı felç edebilir

Sigaranın zararlarını ve sigara içmeyenlerin daha sağlıklı bir geleceği olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama ya sigara içmiyorsa bile dumanına maruz kalanlar için nasıl sonuçlar doğuyor.

Uzmanların görüşleri, "Ben sigara içmiyorum, arkadaşım içiyor. Onun sigara dumanı beni olumsuz etkilemez." söyleminin yanlı olduğunu belgeliyor.

Uzmanlara göre, aynen o kişiyi etkilediği gibi sigara dumanını soluyan kişi de büyük ölçüde kalp hastalığına yakalanıyor, felç gelişebiliyor, damar endotel hasarı oluyor.

Prof. Dr. Gamze Varol, sigara dumanına maruz kalan kişilerin de içenler kadar etkilendiğini söylüyor.

Acil bir sağlık sorunu ve bir salgın

Varol, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tütünle mücadeleyi küresel boyutta mücadele edilmesi gereken acil bir sağlık sorunu ve bir salgın olarak nitelendirdiğini belirtti.

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"Bebek ölümlerine yol açabiliyor"

Sigara dumanının her yaştaki vatandaşı etkilediğini ancak bebek ve çocuklarda bunun daha fazla olduğuna vurgu yapan Varol, şöyle konuştu:

Anne karnındaki bebeğin maruz kaldığı sigara dumanı ve kandan geçen çok sayıda kanserojen kimyasallar bebeğin sağlığını olumsuz etkiliyor. Annenin gebeliğini olumsuz etkiliyor ve bebeğin düşük tartılı doğmasına, erken doğuma neden oluyor. Hatta kimi durumlarda bebek sağlıklı doğsa bile bebeğin odasında sigara içilmesi nedensiz bebek ölümlerine yol açabiliyor.

"Eşyaların üzerinde kalan sigara dumanının tortusu insan sağlığını olumsuz etkiliyor"

Varol, sigara içilen her hangi bir ortamda duvarlarda, mobilyalarda, bitkilerin üzerinde sigara dumanından kaynaklı tortu kaldığını ve bunun da insan sağlığını olumsuz etkilediğine işaret etti.

"Sigara içen o kokuyu hissedemiyor ama hiç içmeyen o kokuyu hissediyor"

Çocukların anne ve babasını rol model aldığını, o nedenle sigara içen anne ve babanın farkında olmadan çocuklarına da büyük zarar verdiğini söyleyen Vural şöyle konuştu:

Şimdi ebeveyn olarak belki çocuklarımızın önünde sigara içmemeye gayret gösteriyoruz ama çocuklar onu biliyorlar. Kokusundan anlıyorlar. Sigara içen o kokuyu hissedemiyor ama hiç içmeyen o kokuyu hissediyor. Çocuklar sigaranın zararlarını biliyorlar ama rol model aldıkları, sevdikleri anne ve baba figürleri eğer o sigarayı içiyorlarsa o sigarayı bir şey zannediyorlar.