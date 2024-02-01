Uzmanından öksürüğü anında kesen karışım

Kış ayları ile beraber hastaneler dolup taşmaya başladı. Doktorlar virüslere karşı uyararak ekledi: Virüsler birbirine geçti… Peki, bu durumda ne yapmak gerekiyor? Birbirine geçen virüslere karşı nasıl korunabilir, neler yapabiliriz?

VİRÜSLER DİRENÇ KAZANDI!

Bu dönemde sadece koronavirüs ile mücadele etmediğimizi, influenza virüsün de çok aktif olduğunu belirten Eczacı- Homeopat Ezgi Nevçehan, “Bir önceki korona virüs döneminde insanlar, kapanmadan dolayı izole idi. Şimdi ise topluluk kurallarının içerisinde kendimizi ve başkalarını koruyamıyoruz. Kişisel hijyene dikkat edilmiyor. Hasta kişi, toplumun içinde mevcut hayat şartlarını devam ettirebilmek için dolanıyor. Bu virüslerin hepsi solunum yoluyla taşınabildiği ve çok uzun süre havada asılı kalabildiği için çok rahat bulaşabiliyor. Virüsler ne yazık ki direnç kazanmaya başladı. Bu zamana kadar kullandığımız antibiyotikler, ilaçlar etkili olmuyor. Çünkü virüsler ve bakteriler zeki mikroorganizmalardır. Ve virüsler kimlik değiştiriyorlar. Bu da tedaviyi güçleştiriyor. Özellikle covit virüsü akciğerlerde tutuluyor. Kişinin daha öncesinden akciğerle ilgili bir hastalık geçmişi varsa orada tutulup kalabiliyor. Danışanlarımdan biliyorum, 1 yıl olmasına rağmen öksürüğü geçmeyenler var” dedi.

BU KARIŞIMLA ‘GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK’ KALMAYACAK

Geçmeyen öksürük ile ilgili Nevçehan, “Kekik ve kekik çayları öksürükle savaşımda çok etkilidir. Kekik yağını bir kaynamış suya 4-5 damla damlatarak koklamak suretiyle geçmeyen öksürüğe karşı önlem alabiliriz. Kekik, üst solunum yolu enfeksiyonlarında özellikle öksürükte antienflumatuar etki göstererek bronşların rahatlamasını sağlar.

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Geçmeyen öksürük için şu karışımı da vermek isterim:

Tamanu (Taşıyıcı Yağ)

Selvi

Günlük (Akgünlük)

Nioli

Tamanu (taşıyıcı yağ) yağ içine -eğer tamanu yağ yoksa herhangi bir taşıyıcı yağ da olabilir- 2 damla selvi, 3 damla günlük ve bir iki damla nioli uçucu yağını da öneriyorum. Öksürüğü olan kişinin sırtına, göğsüne ve ayak tabanına sürüyoruz. Mümkünse sıcak bir havlu, sıcak bir su torbası koyarak uyutuyoruz. Bu balgam çıkmasına da sekresyonu dışarı atmak konusunda da işe yarıyor. Bu formülü astım, koah hastaları da kullanabilir. Sekresyonu rahatlatmak adına bol su içilmesini de özellikle öneriyorum” bilgisini aktardı