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Sağlık Uzmanından 'maymun çiçeği' açıklaması: Telaşlanacak bir durum yok!
Sağlık

Uzmanından 'maymun çiçeği' açıklaması: Telaşlanacak bir durum yok!

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Maymun çiçeği asla Kovid-19 gibi günler içinde yüzlerce kişiye bulaşacak bir hastalık değil, çünkü çok yakın temasla bulaşıyor" dedi. Azap, "Bağışıklığı baskılanmış kişiler, çok küçük çocuklar ve gebeler açısından risk var. Bunun haricindeki kişilerde tedavisiz 2-4 haftada kendiliğinden iyileşiyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 15:11:00 -
Uzmanından 'maymun çiçeği' açıklaması: Telaşlanacak bir durum yok!

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, maymun çiçeğinin Kovid-19 gibi günler içinde yüzlerce kişiye bulaşacak bir hastalık olmadığını kaydetti.

Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bu sabah Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Koca, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini bildirdi.

Hastalığa ilişkin açıklama yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap, maymun çiçeğinin çok yakın temasla bulaşması nedeniyle Kovid-19 gibi bir salgına dönüşme riskinin bulunmadığını vurguladı.

Azap, şunları söyledi:

"Maymun çiçeği asla Kovid-19 veya grip gibi günler içinde yüzlerce, binlerce kişiye bulaşacak bir hastalık değil çünkü çok yakın temasla bulaşıyor. Sadece hasta ve enfekte olan kişilerle aynı evde yaşayanlar veya yakın fiziksel teması olanlar risk altında. Bu nedenle telaşlanacak bir durum yok. Kovid-19'da dünyada günde 1 milyonun üzerinde yeni vaka görülürken maymun çiçeğinde iki aylık sürede Afrika dışında 5 bin civarında vaka bildirildi. Tek başına bu veri bile çok hızlı yayılmadığını gösteriyor."

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