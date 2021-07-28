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Gündem Uzmanından kritik uyarı! Bugünden itibaren etkili olacak
Gündem

Uzmanından kritik uyarı! Bugünden itibaren etkili olacak

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla hafta boyunca yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Turizm kenti Antalya'da isre bugünden itibaren etkili olan yüksek sıcaklıklar temmuz ayı ortalamasının 9 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 07:57:00 -
Uzmanından kritik uyarı! Bugünden itibaren etkili olacak

Yüksek sıcaklıkların hafta boyunca devam edeceğini söyleyen Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, Sıcaklıkların pik yaptığı dönemlere ilişkin uyarılarda bulundu.

Karadeniz'de sağanak nedeniyle sel felaketleri yaşanırken, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla hafta boyunca yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Turizm kenti Antalya'da sıcaklığın, temmuz ayı sıcaklık ortalaması olan 34.9'un üzerine çıkarak, 44 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Temmuz ayında ölçülen en yüksek sıcaklık 45 derece

Hafta boyunca etkili olması beklenen yüksek hava sıcaklığı sırasında nemin yüzde 10 ile 20 arasında olacağı tahmin ediliyor. Düşük nem nedeniyle hissedilen hava sıcaklığı, ölçülen sıcaklıkla aynı olacak. Hafta boyu kent merkezinde hava sıcaklığının 39 ile 43, Kemer'de 40 ile 43, Kaş'ta 35 ile 39, Serik'te 42 ile 44, Manavgat'ta 40 ile 43, Alanya'da 36 ile 38, Gazipaşa'da ise 35 ile 37 arasında değişmesi bekleniyor. Kentte bugüne kadar temmuz ayında ölçülen en yüksek sıcaklığın ise 45 derece olduğu öğrenildi.

Sıcaklıkların pik yaptığı dönemlere dikkat!

Yüksek sıcaklıkların hafta boyunca devam edeceğini söyleyen Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, "Bölgemizi etkileyecek olan Afrika üzerinden gelen sıcak hava, normalde 4 ile 8 derece arasında sıcaklık artışları meydana getirecek. Bu artışlarla sıcaklık merkezde 39 ile 43 derece arasında, diğer ilçelerimizde ise 35 ile 44 derece arasında olması bekleniyor. Yüksek sıcaklıkların hafta boyunca devam etmesini bekliyoruz. Sıcaklıkların pik yaptığı dönemlerde saat 11.00 ile 16.00 arasında özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olmaları gerekmektedir" dedi.

 

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