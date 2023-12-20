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Sağlık Uzmanından hayati uyarı! Telefonla beraber ortaya çıkan hastalıklar
Sağlık

Uzmanından hayati uyarı! Telefonla beraber ortaya çıkan hastalıklar

Yeniakit Publisher
2023-12-20 23:10:00 - 2023-12-20 23:45:54
Uzmanından hayati uyarı! Telefonla beraber ortaya çıkan hastalıklar

Telefon bağımlılığına karşı hayati uyarılarda bulunan Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Gülay Yılmazer, ortaya çıkan hastalıkları açıkladı.

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Gülay Yılmazer, kalp hastalıklarının en önemli nedenlerinden birinin cep telefonları olduğunun altını çizdi ve uyarılarda bulundu. Yılmazer, "Kalp hastalıkları normalde 40’lı yıllarda başlaması gerekirken cep telefonları yüzünden daha erken yaşlarda gelişiyor.” diye konuştu.

Doç.Yılmazer cep telefonu bağımlılığının hat safhaya ulaştığını belirterek uyarılarda bulundu:

“Son dönemde dünya genellikle cep telefonu bağımlılığı arttı. Ergenlerde psikososyal sorunlara yol açıyor. Ergenlik döneminde görülen agrasifliğin nedeni bu. Telefon bağımlılığı duygu durum bozukluklarına ve depresyona girmeye neden oluyor. Onları bu zararlı alışkanlıklardan mutlaka kurtarmalıyız.”

"Kalp hastalıkları riskini artırıyor"

Yılmazer, cep telefonu bağımlılığının başka hastalıklarının da önünü açtığını belirterek şöyle konuştu:

"Obezite bile bu bağımlılık yüzünden oluşuyor. Kan basıncını alt üst ediyor, bel çevresini kalınlaştırıyor. Nabzı hızlandırıyor. Uyku bozukluklarına neden oluyor. Kalp hastalıkları riskini artırıyor."
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