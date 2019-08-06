Uzmanından emziren annelere bol sıvı tüketin tavsiyesi

Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Özlem Acar, "Emziren anneler anne sütünün artması için bol sıvı tüketmeli ve stresten uzak durmalıdırlar. Emzirmek anneleri de meme kanseri ve osteoporozdan korumaktadır" dedi.

Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Özlem Acar, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütü ve önemi hakkında bilgiler verdi. Acar, "Anne sütü bebek beslenmesinde yeri doldurulamayan ideal, özgün ve doğal bir besindir. Bebekler için en uygun beslenme ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, daha sonra 2 yaşına kadar yeterli ve uygun tamamlayıcı beslenme ile birlikte anne sütüne devam edilmesi ile mümkündür. Anne sütü ile beslenen bebeklerde astım, alerjik hastalıklar, üst solunum yolu enfeksiyonları ve bağırsak enfeksiyonları diğer bebeklerden daha az görülmektedir. Özellikle kolostrum adı verilen ilk zamanlardaki anne sütünde bol miktarda bulunan antikorlar bebeği hastalıklara karşı korumaktadır. Anne sütü alan bebekler daha iyi bir beslenme alışkanlığı edindikleri için bu bebeklerde obezite daha az görülmektedir. Emziren anneler anne sütünün artması için bol sıvı tüketmeli ve stresten uzak durmalıdırlar. Emzirmek anneleri de meme kanseri ve osteoporozdan korumaktadır. Bebekler ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeli ve 2 yaşına kadar ek gıdaların yanında anne sütü ile beslenme teşvik edilmelidir’’ dedi.