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Sağlık Uzmanı uyardı! Sıcak havalarda ne yemeliyiz?
Sağlık

Uzmanı uyardı! Sıcak havalarda ne yemeliyiz?

Yeniakit Publisher
2024-07-10 14:29:55 - 2024-07-10 14:29:54
Uzmanı uyardı! Sıcak havalarda ne yemeliyiz?

Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyetisyenlerinden İnci Arslan Çamak, yaz aylarında sağlıklı beslenme ve yeterli sıvı tüketmenin önemli olduğunu söyledi.

Çamak, yazın artan sıcaklıklarla beraber vücudun normalden çok daha fazla sıvı kaybı yaşadığını belirterek, "Bu nedenle yeteri kadar sıvı almadığımızda baş ağrısı, bulantı, halsizlik ve baygınlık gibi ciddi sağlık problemler ile karşılaşırız. Bu durumla karşılaşmamak için bol bol su tüketmeliyiz. Su ihtiyacı kişiye göre değişiklik göstermekle birlikte günde en az 2,5 litre su tüketilmelidir. Suya ek olarak ayran, limonata gibi içecekler de tercih edilmelidir” dedi.

Yaz ayında hafif beslenmenin önemine de dikkat çeken Çamak, ”Yaz ayında özellikle yağlı içeceklerden kaçınmalıyız. Tuzlu, yağlı ve işlem görmüş besinlerden uzak durmalıyız. Ara öğünlerde ise çeşitlilik ve porsiyon kontrolü sağlayarak mevsim meyveleri tüketmeliyiz” ifadesini kullandı.

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