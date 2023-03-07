Uzmanı uyardı: O tarihe aman dikkat lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji afet bölgesi raporu, yağış uyarısı

'Mart kapıdan baktırdı' dedirtecek günler yakın! Yağışsız geçen kış ayları kuraklık tehlikesini beraberinde getirdi, bahar aylarının gelmesi ile birlikte gözler barajlara çevrildi. Kar yağışı özellikle yurdun batısında bu sene etkisini göstermedi, peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Mart ayında kar yağışı ihtimaline değinen Dr. Okan Bozyurt, tarih vererek "Yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde pek çok merkezde kar yağışları gerçekleşebilir" dedi. İşte uzman isimden önümüzdeki günlerin hava durumuna dair dikkat çeken değerlendirmeler...

Meteoroloji'den afet bölgesi için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde yer yer sağanak yağışların görüleceğini, yağışların hafif ve orta kuvvetli olacağı uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa’da bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin tahminleri paylaştı.

Önümüzdeki 3 gün boyunca deprem bölgesinde günün en yüksek sıcaklığının 18 ila 20 derece arasında değişeceğini ifade eden Tekin, “Deprem bölgesine baktığımızda hafta sonuna kadar deprem bölgesinde yer yer sağanak yağışları göreceğiz. An itibarıyla yağışın kuvveti hafif ve orta düzeyde olacak. Özellikle hafta sonuna kadar baktığımızda Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Hatay ve Kilis’te yağışları görmek mümkün olacak. Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa ise parçalı ve az bulutlu olacak” dedi.

Tekin, çığ riski uyarısının halen güncelliğini koruduğunu hatırlatarak, “Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’da eğimi yüksek ve yüksek kar birikintisi olan yerlerde çığ riski söz konusu. Buradaki vatandaşlarımızı da çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istemekteyiz” ifadelerine yer verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kış ayları geride kaldı, uzman isim tarih verdi! Kurak geçen günlerin ardından müjdeli haber geldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağışsız geçen günler önümüzdeki aylar için 'kuraklık' tehlikesini gündeme getirirken, Mart ayı yurdun birçok bölümünde serin ve yağışlı başladı. Bu yağışların devam edeceğini belirten Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, tarih vererek soğuk havanın yurda giriş yapacağını ve bu yağışların kar şeklinde de görülebileceğini söyledi. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak, kar yağacak mı, nerelerde yağacak?

Diğer hava durumu tahminler...

YAĞIŞLAR İÇ KESİMLERDE BAŞLADI

Hava durumuna dair son dakika bilgilerini YouTube kanalından paylaştığı videoda açıklayan Dr. Okan Bozyurt, artık yağışların başladığını belirtti. "En azından bu yağışlar şu anda iç kesimlerde etkili olmaya başladı" diyen Bozyurt, "Kuraklık haritasına baktığımızda da kuraklığın en şiddetli olduğu kesimler ülkemizin iç kısımlarıydı biliyorsunuz. Tabii ki Marmara Bölgesi ve aynı zamanda Akdeniz’i kapsayan bir kısımdı. Şu anda görülen yağışlar da en çok bu bölgelerde görülüyor" dedi.

SAĞANAK İÇİN 11 MART'A DİKKAT

Önümüzdeki günlerde bu yağışların devam edeceği müjdesini veren Dr. Bozyurt, "7 Mart’ta yağışlar bir süre ara verecek ancak daha sonra 11 Mart’tan itibaren Türkiye’nin batı bölgeleri yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Halk takviminde 6 Mart’ta toprağa üçüncü cemrenin düştüğü görülüyor. Yani tabiatın yavaş yavaş artık uyanmaya başladığının ilk işaretleri oluyor" ifadesini kullandı.

SICAKLIK ÖNCE ARTACAK, SONRA DÜŞECEK

Uzman isim, her sene 11 Mart ile 18 Mart arasında havaların değişime uğradığını, halk arasındaki inanışa göre 11 Mart’ta 'koca-karı soğukları'nın başladığını ve bunun bir hafta kadar sürdüğünü söyledi. "Bu sene de yine 11-18 Mart arasında yağışlar etkili olacak" diyen Bozyurt, "Peki hava sıcaklıkları konusunda ne diyebiliriz? Yarından sonra sıcaklıklar yeniden artacak hatta iç kesimlerde gölgede 15-16 dereceleri bulacak. türkiyegazetesinin aktardığı haberde: 11 Mart’tan sonra hava sıcaklıklarında da bir düşüş bekliyoruz" ifadeleri aktarıldı.

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ

"Sistemde bir değişiklik olmazsa eğer 14-15 Mart gibi ülkemize kuzeyden bir soğuk hava girişinin olmasını bekliyoruz" diyen Bozyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Soğuk havanın giriş yapacağını söylerken, ülkemizde kuzeyden başlayarak tüm yurtta hava sıcaklıkları azalacak. Eğer bu sistem bizi yanıltmazsa, ki bu sene havalar çok değişime uğradı, 14-15 Mart’ta gelecek olan sistem yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde pek çok merkezde kar yağışları bırakabilir. Bu tabii ki sevindirici bir gelişme ama onun dışında özellikle kıyı kesimlerde Marmara, Ege ve Akdeniz’de de yağışlar etkili olacak diyebilirim 14-15 Mart civarlarında. Barajlardaki ve göllerdeki su seviyeleri açısından da bu sevindirici bir haber."