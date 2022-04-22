Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim takvimi:

Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda, 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası verilecek. Başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası verilecek.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin Cuma günü itibariyle yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz.’ dedi. Bakan Özer, hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlik sınav takvimine ilişkin de konuştu.

Bir eğitim sisteminin öğretmeni kadar güçlü olduğunu vurgulayan Bakan Özer, "14 Şubat 2022 yılında 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. İlk defa öğretmenlerle ilgili bir kariyer sistemi oluşturuldu. Yönetmelik çalışmalarıyla ilgili de hazırlıklar son aşamaya geldi. Tüm STK'lardan, tüm eğitim paydaşlarından görüşler aldık. İnşallah cuma günü itibariyle yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. Yayınlandığı zaman da artık hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlikle ilgili hem eğitim programı tarihini hem de sınav tarihini hepinizle paylaşacağız" dedi.