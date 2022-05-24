Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik başvurusu ne zaman? Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik yazılı sınav tarihi:

Milli Eğitim Bakanlığı, Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav duyurusunu yayımladı. Peki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı başvuruları ne zaman başlayacak, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yazılı sınavı ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

Uzman öğretmen ve başöğretmen nasıl olunur, şartları neler?

Öğretmenler mesleğe başladıktan sonra 10 yılı doldurunca uzman öğretmenlik sınavına girecek. Bu sınavdan başarılı olduklarında "uzman öğretmen" olacaklar. 10 yıl sonra ise tekrar sınava girip başöğretmenlik şansı elde edecekler. Her iki aşamada da sınav yapılacak. 10 yıl da çalışma süreleri var.

Uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav duyurusunu internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Takvime göre eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik yazılı sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?

19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavında kaç soru sorulacak?

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik yazılı sınavında adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik sertifikası ne zaman verilecek?

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.