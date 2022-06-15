Uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman başlayacak? Uzman öğretmenlik yazılı sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi'nin başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav sınavı ne zaman, yazılı sınav başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzman öğretmenlik eğitimlerinin 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimlerinin ise 18 Temmuz-19 Eylül'de verileceğini bildirdi. Buna göre, yazılı sınav için 26 Eylül-3 Ekim'de başvuru yapılabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları, 12 Aralık'ta duyurulacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmen tazminatlarından ne zaman yararlanacak?

Öğretmenlerin almaya hak kazanacakları sertifikalar, 4 Ocak 2023'te düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru şartları neler?

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacaklarda aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görevli tüm branş ve alan öğretmenlerinin, her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları", "Yönetime Katılım Çalışmaları" ve "Araştırma Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç alan olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için üç çalışma alanının en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekecek.