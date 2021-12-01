Uzman öğretmenliği şartı nedir? Kimler uzman öğretmen olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şûrası'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere ilişkin müjdeleri şu şekilde açıkladı.: “Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'imize sunacağız. Öğretmenlerimiz ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz, bir program uygulayarak öğretmenlerimize destek olacağız. 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenliği getiriyoruz.

Uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar. Sözleşmeli öğretmenlerimiz, kadrolu öğretmenlerimiz ile aynı haklara sahip olacak.Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Sözleşmeli öğretmenlerimiz, kadrolu öğretmenlerimiz ile aynı haklara sahip olacak. Ek göstergeleri söz verdiğimiz gibi 3600'e çıkaracağız. Sözleşmeli öğretmen ayrımını da ortadan kaldıracağız.