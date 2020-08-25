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Sağlık Uzman Klinik Psikolog Nuran Gülnana açıkladı! Çocuklar neden yalan söyler?
Sağlık

Uzman Klinik Psikolog Nuran Gülnana açıkladı! Çocuklar neden yalan söyler?

Uzman Klinik Psikolog Nuran Gülnana, çocukların neden yalan söylediğini ve bu konuda nasıl önlemler alınması gerektiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:11:00 -
Uzman Klinik Psikolog Nuran Gülnana açıkladı! Çocuklar neden yalan söyler?

Çocukların kişisel gelişiminde ebeveynlerin önemi yadsınamaz bir gerçek. Çocuklar, 5 yaşından sonra gerçek ile yalanı ayırt etmeye başlıyor. 7 yaşından sonra ise yalan söyleminin devam etmemesi için uzmanlardan gelen öneriler bir hayli önemli.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Nuran Gülnana, çocukların yalan söyleme eylemine ilişkin önemli uyarılar yaptı.

Ebeveynlerin önemi

Çocukların baskı sonucu yalan söylediğini belirten Günana, ebeveynlerin çocuklara sorunun nasıl çözeceğini anlatması gerektiğini söyledi

Gülnana yaptığı açıklamada, “Eğer ödevini zamanında tamamlamadığı için yalan söylüyorsa, bunun nedeni ödevi zamanında nasıl yapacağını çözemediğidir. Ya da çatışmayla başa çıkmanın başka bir yolunu bulamadıklarında yalana başvurabilirler. Yani yalan söylemek bir tür problem çözme sorunu, beceri eksikliği ve sonuçlardan kaçınma sorunudur” dedi.

"Yalanın nedeni öğrenilmeli"

Uzman isim, anne ve babaların yalanın nedenini öğrenme noktasında çaba harcaması gerektiğini belirtti.

Ebeveynlerin çocukların yanında kendi hal ve davranışlarına dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Gülnana, “Aşırı tepki veren ve aşırı olumsuz olan ebeveynler çocukları yalan söylemeye itebilir. Çocuğun ne tür yalanlar söylediği, ne için söylediği ve hangi koşullar altında yalan söylediğine dikkat etmekte bu yüzden fayda vardır. Burada önemli olan şey yalanı gerekli kılan temelde yatan davranışa değinmektir” ifadelerini kullandı.

"Destek şart"

Çocuğun yalan söylemesinin ardından psikiyatrik sebepler olabileceğini anlatan Gülnana, “Bu nedenle destek ve tedavi almak doğru bir yol olacaktır” dedi.

 

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