Sağlık Uzman isimden uyarı geldi! Bu işlem kanser riskini artırabilir
Sağlık

Uzman isimden uyarı geldi! Bu işlem kanser riskini artırabilir

IHA
IHA Giriş Tarihi:
Uzman isimden uyarı geldi! Bu işlem kanser riskini artırabilir

Son yıllarda lazer, koter, kriyoterapi ve asitli solüsyonlarla yapılan ben alma işlemleri yaygınlaşsa da uzmanlar bu uygulamaların ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekiyor.

Son dönemde estetik kaygılarla benlerini lazer ya da kimyasal solüsyonlarla sildirenlerin sayısı artarken, dermatologlar tehlikeye karşı uyarıyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya’da gerçekleştirilen 33. Ulusal Dermatoloji Kongresi’nde "Dermatoskop ile Nevüs Tipi Tanıma" başlıklı bir bildiri sunan Acıbadem Kent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gamze Demirdağ, "ben"lerin cerrahi dışı yollarla çıkarılmasının ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini söyledi.

Benler kesinlikle incelenmeli

"Gerçek benlerin tedavisi sadece cerrahi yolla olmalıdır." diyen Doç. Dr. Demirdağ, benlerin varlığında öncelikle dermatoloğa başvurularak benlerin gerçek ben olup olmadığının, gerçek benler ise yapısının incelenmesi gerektiğini kaydetti. Demirdağ, halk arasında "et beni" olarak bilinen kabarık yapılar ile bazı tehlikeli benlerin birbirine karıştırıldığını, bu ayrımın yalnızca dermatolog muayenesi ile yapılabileceğini belirterek şöyle konuştu: "Et beni sanılan bazı benler gerçek benlerdir ve bunlara bazen hastalar, bazen eczacılar ve bazen de branş dışı hekimler bu benleri yakarak veya asitli ilaçlar vererek müdahale etmektedir. ‘Ben’ sanılan oluşum, aslında bir deri kanseri olabilir ve bunların cerrahi dışı yöntemle ortadan kaldırılmaları, kanserin geç tanı almasına ve hatta tanı alamayıp yayılmasına ve istenmeyen kötü sonuçlara sebep olabilir. Gerçek benlerin ister düz ister kabarık olsun, yalnızca cerrahi yöntemle çıkarılması ve patolojiye gönderilmesi gerekir. Koter ile yakma tedavisi, kriyoterapi denilen soğuk gaz tedavisi, lazer ışınları ile benlerin alımı veya bazı asitli yakan solüsyonların kullanımından kesinlikle kaçınılması gerekir. Her ben masum değildir. Müdahale edilmeden önce her ben öncelikle dermatoskop ile incelenmeli, kanser riski olup olmadığı belirlenmelidir. Sonrasında uygun müdahale yöntemi dermatolog tarafından önerilmeli ve verilmelidir."

