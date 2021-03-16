Uzman isimden Masumlar Apartmanı uyarısı: Eğer Gülben gibiyseniz...

İstemsiz idrar kaçırma sorunu kişiyi hem fizyolojik hem de psikolojik olarak olumsuz etkiliyor. Hatta Masumlar Apartmanı gibi popüler dizilerde de bu konu işleniyor. Diziyi izleyenler Gülben'in hastalığı idrar kaçırma sorununu mutlaka hatırlamıştır. Peki, kadınlarda idrar kaçırma neden olur? Uzmanlar bu sağlık sorununu nasıl yorumluyor? Kadınlarda istemsiz idrar kaçırmanın sebebinin stres yaratan durumlar olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, idrar kaçırma tedavisi hakkında bilgi verdi.

İdrar kaçırma sorunu birçok kişide görülüyor. Hatta bu sorun dizilerle de gündeme geliyor. Örneğin, ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in idrar kaçırma sorununun psikolojik olarak kişiyi nasıl altüst ettiğini görüyoruz. Peki, idrar kaçırma sorunu neden olur? Gülben'in rahatsızlığının tedavisi var mı?

Kişinin günlük hayatını kâbusa çeviren bu rahatsızlığın depresyona yol açabileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, istemsiz idrar kaçırmanın, kadınları sosyal hayattan cinsel yaşama kadar birçok açıdan olumsuz etkilediğini belirtti.

DHA'da yer alan habere göre Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, idrar kaçırma sorununun gelişiminde yaş, doğum sayısı, zorlu doğum, obezite, sigara kullanımı, kronik öksürük, kabızlık, mesane sarkması, geçirilmiş pelvik cerrahi ya da yaralanma, üriner sistem enfeksiyonları ile menopoz gibi risk faktörlerinin önemli rol oynadığını belirtti.

Uzmanlar, kadınlarda istemsiz idrar kaçırma genellikle öksürme, hapşırma, aksırma gibi stres yaratan (stres inkontinans) fiziksel çaba sırasında ani idrar kaçırma görülebildiğini söylüyor.

İdrar kaçırmanın nedenleri

İdrar kaçırma şikâyetiyle kendilerine başvuran kadın hastalar için öncelikle idrar tahlili ve kültüre bakarak kaçırmanın enfeksiyona bağlı gelişip gelişmediğini tespit ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Ünal, şu bilgileri verdi:

"Altında yatan neden enfeksiyon değilse genital sistemde rahim sarkması olup olmadığına dair muayene yapılır. Aynı zamanda mesane adalesinin kasılmasında bir sorun olup olmadığı araştırılır. Bunun anlaşılması için de urodinami adını verdiğimiz çeşitli tetkikler kullanıyoruz. Öksürük, aksırıkla kaçan idrara "stres inkontinans" adı verilir. Bunun çözümü ise cerrahidir. Mesane duvarından kaynaklı bozukluklarda ise ilaç tedavisi kullanılır. Bunun dışında öksürme gülme sırasında olmayan tuvalete yetişememe, idrar gelince kaçırma gibi şikâyetler de olabilir tedavisi medikal yani ilaçla olmaktadır. Cerrahi yöntemler bu kaçırmalarda etkili değildir. Rahmin sarkması veya vajen duvarının sarkması bağlı idrar kaçırma problemlerinde de cerrahi yöntemler uygulanır."

İdrar kaçırmanın tedavisi var mı?

Kadınlarda oluşan idrar kaçırma durumları için sling (askı) operasyonlarının en sık kullanılan cerrahi prosedürler arasında olduğunu ve mesane boynu ile üretranın desteklenmesi esasına dayandığını söyleyen Prof. Dr. Ünal, TVT, TOT ve mini sling tekniklerinin de uygulanan diğer yöntemler olduğu söyledi. Bu işlemlerle kadınların çok kısa süre içinde günlük yaşantılarına konforlu şekilde geri dönebildiklerini hatırlatan Prof. Dr. Ünal, idrar kaçırma tedavisiyle ilgili şunları söyledi:

"Genel veya spinal anestezi altında uygulanabilen idrar kaçırma operasyonları çok kısa bir sürede yapılır. Hasta operasyon sonrası hemen ertesi gün taburcu edilir, günlük yaşamlarına hızlı bir şekilde dönebilir. Başarı oranları oldukça yüksektir ve uzun dönemde iyi sonuçlar alınır. Komplikasyon oranları ise oldukça düşük olan bu tip cerrahi uygulamalar sayesinde hastanın yaşam kalitesi artarak, özgüveni yerine gelir."