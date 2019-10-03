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Uzman isimden kritik İstanbul depremi uyarısı

Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Naci Görür, İstanbul'daki 5,8'lik depremin ardından gelen korkutan açıklamalar üzerine konuştu. Görür, "Bu tür haberler sakıncalı ve zararlıdır" dedi

03 Ekim 2019 Perşembe 11:13
Uzman isimden kritik İstanbul depremi uyarısı

Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Naci Görür, "Dolayısıyla da şu gün şurada deprem olacak sözlerine inanmayın. Bu tür haberler sakıncalı ve zararlıdır" dedi

Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Naci Görür, deprem tahminleri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Naci Görür, şunları belirtti:

"Sevgili takipcilerim, gördüğüm kadarıyla deprem tahmin söylentileri yayılıyor. Hatta bu yalan-yanlış söylentiler bilimsel fikirlerden daha da hızlı yayılıyor. Arkadaşlar, bilim dünyasında depremin önceden tahmini için araştırmalar yapılıyor.

Her araştırma bu konuda belirli noktaya gelmiştir. Herbirinin yaklaşım ve yöntemi farklıdır. Ancak hiç biri henüz doğru deprem tahmini yapma noktasında değildir. Tıpkı kanser araştırmaları gibi.

AB kabulüne göre 'deprem tahmini/kestirimi demek, depremin yerini, büyüklüğünü, zamanını sürekli ve sürdürülebilir şekilde tahmin etmektir'. Henüz hiçbir araştırma bu tanımı gerçekleştirir durumda değildir.

Dolayısıyla da şu gün şurada deprem olacak sözlerine inanmayın. Bu tür haberler sakıncalı ve zararlıdır."

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:13
  1. İstanbul depremi
  2. deprem mi oldu
  3. son depremler

YORUM YAZ

  • Leyla Leyla 11 dk önce
    Yahu kardeşim deprem bir doğa olayıdır bu olaylarda ,YÜCE ALLAHIMIZIN OL Demesiyle olan bir tabiat olaylarından biridirbunun üzerinden rant elde etmek için çırpınanlar şilt içindediryapacağımız tek şey Allaha sığınıp korumasını istememizdir başka bir izahı yoktur .
  • Leyla Leyla 21 dk önce
    Yahu kardeşim deprem Yüce ALLAHIMIZIN IZNIYLEVE ol demesiyle olan bir olay bu durumu yorum yapmak sapıklıktır ll

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