Uzman isimden kritik İstanbul depremi uyarısı

Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Naci Görür, "Dolayısıyla da şu gün şurada deprem olacak sözlerine inanmayın. Bu tür haberler sakıncalı ve zararlıdır" dedi

Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Naci Görür, deprem tahminleri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Naci Görür, şunları belirtti:

"Sevgili takipcilerim, gördüğüm kadarıyla deprem tahmin söylentileri yayılıyor. Hatta bu yalan-yanlış söylentiler bilimsel fikirlerden daha da hızlı yayılıyor. Arkadaşlar, bilim dünyasında depremin önceden tahmini için araştırmalar yapılıyor.

Her araştırma bu konuda belirli noktaya gelmiştir. Herbirinin yaklaşım ve yöntemi farklıdır. Ancak hiç biri henüz doğru deprem tahmini yapma noktasında değildir. Tıpkı kanser araştırmaları gibi.

AB kabulüne göre 'deprem tahmini/kestirimi demek, depremin yerini, büyüklüğünü, zamanını sürekli ve sürdürülebilir şekilde tahmin etmektir'. Henüz hiçbir araştırma bu tanımı gerçekleştirir durumda değildir.

Dolayısıyla da şu gün şurada deprem olacak sözlerine inanmayın. Bu tür haberler sakıncalı ve zararlıdır."