Uzman isimden kritik açıklama! 'Türkiye, uzay bilimleri alanında önemli atılımlar yapıyor'

Astronomi ve uzay bilimleri kaynağı Kozmik Anafor Astronomi Platformu’nun kurucusu Zafer Emecan, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Astronomi Kulübü tarafından düzenlenen ‘Kozmik Anafor ile Bir Uzay Macerası’ adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Temel Astronomi, yıldızlar, galaksiler ve evren konularının işlendiği konferansta konuşan Emecan, Türkiye’nin astronomi ve uzay bilimleri alanında atılım yapmaya çalışan bir ülke olduğunu belirtti. Emecan, “Bu atılımın sağlam temeller üzerinde yükselebilmesi için gençlerimizin astronomi ve uzay bilimleri alanında doğru ve yeterli bilgiye ulaşması gerekiyor’’ dedi.

"Gelişmiş ülkeler gençleri astronomiye yönlendiriyor"

Gelişmiş ülkelerde astronomi biliminin tabana yayıldığını ifade eden Emecan şunları söyledi: “Gelişmiş ülkelerde, astronomi bilimi halk tabanında oldukça yaygın. Bu da gençleri astronomi ve uzay bilimleri alanında eğitim görmeye yönlendiriyor ve yetişmiş insan kaynağının oluşmasını sağlıyor. Bizim de amacımız, gençlerimizin bu bilim dalına ilgi duymasını ve bu alanlarda eğitim almasını teşvik etmek” diye konuştu.

"İnsanlığın uzaydaki iki başarısı"

İnsanlığın yeni gerçekleşen çok büyük iki başarısından söz eden Emecan, "Geçtiğimiz aylarda Parker Solar Probe (Parker Güneş Sondası) isimli uzay aracı çok tehlikeli ve zor bir görevi başararak yıldızımız Güneş'e en yakın insan yapımı nesne olmayı başardı ve muazzam fotoğraflar gönderdi. Yine, New Horizons (Yeni Ufuklar) uzay aracı, 13 yıllık bir yolculuktan sonra Güneş'e şimdiye kadar en uzak hedefe, Ultima Thule astroitine ulaştı. Bu büyük atılımlar, evrenin keşfi ve uzak gezegenleri yurt edinmemizde çok önemli atılımlar olacak" şeklinde konuştu.