  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BioNTech CEO'su Uğur Şahin’den yeni açıklama: Bu yıl 5-11 yaş arasına da aşı uygulanabilir!

Saç ekim merkezleriyle ilgili korkunç açıklama!

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken "MİUS" mesajı

Magazin dünyasında çarşaf çarşaf rezillik! Şarkıcı Ece Mumay'ın eşcinsellik sevdası

Taliban'a açık açık soruldu: Erdoğan'ı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ahmet Davutoğlu, 'Siz de evlatlarınıza sahip çıksaydınız' demişti! O anne sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı

7 kişi hayatını kaybetmişti! MİT’ten o iddialara cevap

Bağımsızlık referandumu için tarih verdiler... Resmen ayrılıyorlar

Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirdi! Avrupa'nın en büyüğü

6 ülkede yaşayan vatandaşlarını uyardılar! ‘Olası saldırılara’ karşı çağrı
Lübnan’da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı
Kırklareli'nde bulundu! Hemen imha edildi
Toprağı eşeleyen köpek 14. yüzyıldan kalma hazine buldu!
Işık ihlali faciaya yol açtı
Gündem Uzman isimden Fatih Erbakan'a '3 kulaklı 5 gözlü maymunlar' cevabı
Gündem

Uzman isimden Fatih Erbakan'a '3 kulaklı 5 gözlü maymunlar' cevabı

Koronavirüs aşısı olanlarla ilgili '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir' yorumu yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 00:02:00 -
Uzman isimden Fatih Erbakan'a '3 kulaklı 5 gözlü maymunlar' cevabı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, koronavirüs aşılarıyla ilgili gündem yaratacak ifadeler kullanmıştı. Aşı olmadığını ve olmayı da düşünmediğini belirten Erbakan, mRNA aşısı olanlar için "mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir. Biz pandeminin başında bir demeç vermiştik. O zaman demiştik ki bu virüs siyonizmin amaçlarına hizmet edecek. Şu anda da aynı endişemiz devam ediyor" demişti.

Ceyhan'dan cevap

Bu sözlerin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Erbakan'a tepki gösterdi.

"Bilmeden akıl veriyorlar"

Bu coğrafyada 330 yıldır aşıların yapıldığını, aşıya ruhsat uygulamasının son 15 yıldır olduğunu belirten Ceyhan, "Bazıları mRNA yazmayı, DNA ne, RNA ne bilmeden insanlara akıl veriyorlar. Aşı insanı maymun yapmıyor ama 2-3 bin kişi Maymunlar Cehennemi filmi ortamında yaşamak istiyor anlaşılan. Ama sayınız yetmez, bilginiz yetmez. Bence artık yalan yaymaktan yoruldunuz siz de. Aklın ve bilimin gösterdiği yola girin artık" dedi.

"Maymuna benzeyen 5 kulaklı insan görmedim"

"Ben hiç maymuna benzeyen, 3 kulaklı, 5 kulaklı insan görmedim. Siz gördünüz mü?" diyen Ceyhan, "Aşılar tersine her yıl dünyada 2,5 milyon kişinin ölümünü engelliyor, sakatlıkları önlüyor ve ülke ekonomisine 7,5 milyar dolar katkıda bulunuyor" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay