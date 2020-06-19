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Uzman isimden endişelendiren açıklama: Doğa olaylarının şiddeti artacak

Boğaziçi Üniversitesi İklim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, doğa olaylarının şiddetinin daha da artacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:58:00 -
Uzman isimden endişelendiren açıklama: Doğa olaylarının şiddeti artacak

Boğaziçi Üniversitesi İklim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, küresel ısınma nedeniyle bu yazın insanlığın göreceği en sıcak yaz olacağını ifade etti.

A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2019'un tarihte yaşadığımız en sıcak yaz olduğunu belirtirken bu senenin daha da sıcak olacağını aktardı. Uzman isim doğa olaylarının şiddetinin de daha da artacağından söz etti.

250 yıldır dünyanın insan tarafından yorulduğunu ifade eden Prof. Dr. Levent Kurnaz, pandemi sürecinde 3 aylık bir duraklama olduğunu fakat bunun yeterli olmayacağını belirtirken şiddetli yaz yağmurları hakkında da son dakika açıklamasında bulundu. Kurnaz, 'Havaya daha fazla enerji verdikçe doğa olaylarının şiddeti ve hızı artacak, rüzgarların hızı, yağmurların şiddeti artacak. Yağmur düşecekken dolu düşmeye başlayacak küresel ısınma bu olayları daha da sertleştirecek.' dedi.

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