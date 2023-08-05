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Yaşam Uzman isimden dikkat çeken açıklama! Türkiye'de yeniden büyük bir deprem olacak mı?
Yaşam

Uzman isimden dikkat çeken açıklama! Türkiye'de yeniden büyük bir deprem olacak mı?

Yeniakit Publisher
2023-08-05 18:27:00 -
Uzman isimden dikkat çeken açıklama! Türkiye'de yeniden büyük bir deprem olacak mı?

6 Şubat 2023'te yaşanan iki büyük depremle 11 il adeta yerle bir oldu. Türkiye hep birlikte yaraları sarmaya devam ederken akıllara 'Büyük bir deprem daha olur mu?' sorusu takılıyor. Merak edilen bu soruya uzmanından cevap geldi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçı sarsıntılarının etkisini hissetmeye devam ederken, Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik'ten vatandaşları rahatlatan bir açıklama geldi. Jeoloji Mühendisi Çelik, "Yakın zamanda Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde büyük ölçekli bir deprem beklenmiyor" dedi.

Kahramanmaraş Depremi'nden sonra gerek Türkiye'nin, gerek dünyada birçok ülkenin kendi önlemlerini almaya başladığını dile getiren Fahri Çelik, birçok ülkenin de şu anda bina katlarını indirmeye başladığını söyledi. Yakın zamanda Konya'da 5,7; Malatya'da 4 büyüklüğünde depremler olduğunu ifade eden Çelik, "Korkmamamız gerekiyor ama yine önlemimizi almamız lazım, kesinlikle fay hatlarında ev yapmamamız lazım, zemini kötü olan yerlerde yapmamamız lazım, zemini sağlam olan yerlerde ve genellikle dağ tarafında ev yapmamız lazım" dedi.

Şu an Türkiye'de deprem beklenmediğini dile getiren Çelik, "Kahramanmaraş Depremi'nden sonra yer altı sularına bakarak yaptığım araştırmalarda Kahramanmaraş fayı kırıldıktan sonra, Hatay, Siirt, Diyarbakır ve Şırnak'a kadar gidiyor. Şırnak'tan sonra 3 metre doğuya kayıyor, 7 metre de güneye kayıyor. Şu an enerji birikimi Suriye, Irak ve Hakkari'de birikiyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde deprem beklemiyorum. Özellikle Suriye ve Irak'ta deprem bekliyorum. Fay hattı geçen yerlerde yaşayan vatandaşlar da oralardan acilen taşınması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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