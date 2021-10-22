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Sağlık Uzman isimden çocuklara koronavirüs aşısı tavsiyesi
Sağlık

Uzman isimden çocuklara koronavirüs aşısı tavsiyesi

İstanbul'da düzenlenen kongrede konuşan Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, çocukların yüzde 5'inde hastalığın ağır seyrettiğini bu nedenle risk grubundaki çocuklara aşı yaptırılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 02:30:00 -
Uzman isimden çocuklara koronavirüs aşısı tavsiyesi

Koronavirüse karşı mücadeleler hız kesmeden devam ederken, çocukların da aşı olmasına yönelik uyarılar gelmeye devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, koronavirüsü hafif geçirse de bulaştırıcılık açısından bir risk oluşturan çocuklara aşının güvenle yaptırılabileceğini bildirdi.

Virüs çocuklarda daha hafif seyrediyor

Türk Pediatri Kurumunca düzenlenen kongrede konuşan Çokuğraş, kovid-19'u atlatma bakımından çocukların erişkinlere göre biraz daha şanslı olduğunu söyledi. Çocuklarda kovid-19'un göreceli olarak daha hafif seyrettiğine işaret eden Çokuğraş, çocukların yüzde 15'inde hastalığın semptomlarının ortaya çıktığını, yüzde 5 kadarında da ağır seyrettiğini dile getirdi.

Çokuğraş, çocukların da tıpkı erişkinler gibi diyabet, kalp hastalığı, akciğer ya da obezite gibi birtakım ek hastalıkları nedeniyle daha riskli konuma geçebildiğini ifade etti.

"Çocuklarda aşı güvenle yapılabilir"

Bu dönemin özellikle bir yaşından küçük olanlarda ve 14-18 yaş arası ergenlerde daha riskli olduğuna değinen Çokuğraş, "Bunlar erişkinlere benzer şekilde ağır geçiriyor. Çocukların önemli bir kısmı kovid-19'u hafif geçirse de bulaştırıcılık açısından bir risk oluşturuyorlar. Çocuklarda da erişkinlerde olduğu gibi aşı güvenle yapılabilir.

"Vakaların yüzde 40'ı 25 yaşından küçük"

Yeni vakaların yüzde 40'ı 25 yaşından küçük. Bunların önemli bir kısmını çocuklar oluşturuyor. Çocukların bir kısmı yoğun bakıma yatacak kadar hasta oluyor. Özellikle büyük çocuklarda Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) denilen kovid-19 ile oluşan bir tablo var. Bütün sistemleri, beyni, kalbi, bağırsakları, deriyi ve eklemleri tutuyor. Çok ağır bir tablo, bununla çok uğraşılıyor. Çocukların aşılanması son derece önemli." dedi.

"6 milyar doz civarında aşılama yapıldı"

Aşılanma karşıtlığına da değinen Çokuğraş, dünyada 6 milyar doz civarında aşılama yapıldığını dile getirdi. Bütün yan etkilerin ciddi şekilde izlendiğini belirten Çokuğraş, "Kızamık ve tetanos aşısında olduğu kadar insanların kolu ağrıyor, ateşi çıkıyor, halsizlik oluyor. Bunlar aşıların basit yan etkileri. Ancak ciddi yan etki olarak kabul ettiğimiz ölümcül tablo, son derece nadir ve milyonda bir görülen bir durum. İnsanların kuşku duymadan aşılarını yaptırmaları lazım." diye konuştu.

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