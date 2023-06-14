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Eğitim Uzman isimden ailelere öneri! Çocukların karnesi kötü gelirse ne yapılır?
Eğitim

Uzman isimden ailelere öneri! Çocukların karnesi kötü gelirse ne yapılır?

Yeniakit Publisher
2023-06-14 17:04:00 -
Uzman isimden ailelere öneri! Çocukların karnesi kötü gelirse ne yapılır?

Uzman isim, yaz tatili öncesinde velilere seslendi. Begüm Özkaya, “Çocukların karneleri kötü olsa bile tatilin bir kısmında dinlenmeliler” dedi.

Sivas Medicana Hastanesi Uzman Psikoloğu Begüm Özkaya, yaklaşan karne dönemi öncesi velilere önemli uyarılarda bulundu. Özkaya, öğrencilerin almış olduğu karnelerin sadece ders başarı göstergesi olmadığını belirterek, “Anne ve babalar bilmelidir ki karne sadece çocuğun ders başarısının ya da başarısızlığının göstergesi değil, aynı zamanda derslere katılımın, arkadaş ve öğretmenleri ile olan ilişkisinin, ilgi duyduğu ve duymadığı derslerin, okula ve öğrenmeye yönelik tavrının da bir göstergesidir. Bu anlamda çocuklar karne aldıkları zaman sadece notların üzerinde durmak çocuğun diğer özelliklerini görmemizi engelleyebilir. Bu sebeple karne sadece ders başarısı olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda öğrencinin notları okul başarısını işaret etse de başarısız olduğu yönler başka alanlarda başarılı olamayacağı anlamına gelmemektedir. Özellikle bazı anne-babalar çocukların durumuna dair nedenleri değerlendirmek yerine birbirlerini suçlamaktadırlar. Babalar anneleri evdeki öğretmen, anneler de babaları okul müdürü gibi görebilmektedir. Örneğin baba, anneyi çocuğa dersini öğretemediği, anne de babayı çocuğu yeterince kontrol etmediği için suçlayabilmektedir. Bu durumda ise ilköğretim çocukları kendilerini daha fazla suçlu, depresif, mutsuz, öğrenmeye karşı isteksiz; lise dönemindeki çocuklardaysa daha çok olumsuz davranış tablolarıyla karşılaşılmaktadır” şeklinde konuştu.

“Kötü notların nedenleri araştırılmalı”

Uzman Psikolog Begüm Özkaya, kötü karnenin tek sorumlusunun öğrenci olmadığını ve kötü notların nedenlerinin araştırılması gerektiğini ifade ederek, “Ayrıca kötü karnenin tek sorumlusunun çocuk olmadığı bilinmelidir ve çocukla bu sorumluluğu paylaşmak gerekir. Çocuğun okul başarısızlığı hangi nedenlerden kaynaklanıyor olabilir bunu bulmak ve çözmek için adım atılmalıdır. Bu nedenler; kişisel özellikler, aileden kaynaklanan sebepler, okuldan kaynaklanan sebepler olarak sıralanabilir. Anne babaların izlemesi gereken yol şöyledir; onları takdir ederek konuşmaya başlanmalıdır. Daha sonra kötü notların nedenleri araştırılmalı ve bu durumu düzeltmek için neler yapılabileceğine çocukla birlikte karar verilmelidir. Çocuğun karnesi başkalarına karşı bir övünme ya da utanma nedeni olarak kullanılmamalıdır. Bazı aileler öncelikle maddi ödüle yönelebilir. Çocuğun en çok istediği oyuncak bisiklet, bilgisayar oyununu almayı tercih edebilirler. ‘Aferin’ demek, tebrik etmek gibi ilk ödül sözel olmalıdır. Ondan sonra yaşına uygun maddi ödüller de alınabilir. Tabii maddi değeri yüksek hediyelerin öğrenme ve okul başarısına hiçbir katkı sağlamadığı unutulmamalıdır” dedi.

“Çocuğunuza vereceğiniz tepkiler çocuğun diğer öğrenmelerini de etkileyecektir”

Özkaya, anne ve babanın çocuğun vereceği tepkilerin çocuğun diğer öğrenmelerini de etkileyeceğini söyleyerek, “Bazen ebeveynler tatilin dinlenmek anlamına geldiğini unutabiliyorlar. Onlar için tatil daha çok kötü notların düzeltilmesi üzerine planlanan bir süreç haline gelebiliyor. Ancak çocukların karneleri kötü olsa bile tatilin bir kısmında dinlenmeliler. Ders tekrarı veya telafisi ya da bu tatil ara dönem olduğundan verilmiş ödevler varsa tatilin bitimine yakın zamanda başlanması daha uygundur. Anne ve baba olarak çocuğunuza vereceğiniz tepkiler çocuğun diğer öğrenmelerini de etkileyecektir. Çocukları yeni bilgiler almaktan korkutmamak, karşılaştıkları zorlukları yenmeleri için cesaretlendirmek, sadece öğrenim yıllarındaki başarılarını değil yaşam kalitelerini de arttırmaya katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

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