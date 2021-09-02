Uzman isim tek tek sıraladı! Güne su içerek başlayanlar dikkat

Beslenme ve Diyet Danışmanlık Uzmanı Mustafa Uğur Kestane, açıklamada bulunarak metabolizmayı hızlandırmanın püf noktalarını anlattı.

Doğal yoldan metabolizmayı hızlandırmak ve basit yöntemlerle daha hızlı bir metabolizmaya sahip olmak için vücuda alınan gıdayı enerjiye dönüştürülmesine katkı sağlanması gerektiğini ifade eden Kestane; toplam metabolik hızınız hiçbir zaman sabit değildir. Aslında, elastik bir kavramdır ve uygun yiyecekler tüketildiğinde, hidrasyon, egzersiz ve takviyeler ile yükselebilir ve doğal olarak incelmenize yardımcı olabilir." dedi.

Kestane; metabolizmayı hızlandırmak için yapılabilecekleri maddeler halinde sıraladı:

Güne başlarken ilk yapmanız gereken 2 bardak ılık su içmelisiniz. Metabolizmayı daha fazla çalıştırır. Böylece daha fazla kalori yakmış olursunuz. Ilık su, aynı zamanda vücuttaki yağların parçalanmasını sağlayacaktır. Sabah kahvaltıdan önce bir fincan Yeşil çay içmek güne dinç başlamanıza yardımcı olacaktır.

Uyandıktan sonra kahvaltınızı ilk 45 dakika içerisinde yapmaya özen gösterin. Bu şekilde metabolizmanız hızlanacaktır. Protein dolu bir kahvaltı, haşlanmış yumurta, yoğurt ve granola parfe, yulaf ezmesi ile güne başlamak için güzel bir başlangıç olacaktır.

Metabolizmayı hızlandırma için, susamasanız bile günde 3 litreye yakın su tüketmelisiniz. Su, yediğiniz besinlerin parçalanmasına yardımcı olarak sindirim sisteminin mükemmel çalışmasını sağlayacaktır.

Metabolizmanızın düzenli çalışması için 2-3 saatte bir beslenmelisiniz. Beslenirken fizyolojik besin piramidine mümkün olduğunca uymak gerekmektedir.

Eğer kişinin herhangi bir problemi yoksa gün içerisinde 2 fincan yeşil çay, 2 fincan kahve içebilir. Bir fincan yeşil çay tüketimi sadece 2 kilokalori enerji içerir. Metabolizmayı hızlandırır, Kilo vermeyi kolaylaştırır ve vücut yağ oranını düşürmüş olur.

Hamur işleri ve kızartmalar metabolizmanızı ağırlaştırır, o nedenle tüketmekten kaçının. Kaliteli karbonhidrat alımında bir sakınca yok, ancak işlendiğinde tüm vitamin ve mineralleri kaybeden beyaz un ve pirinç gibi gıdaların metabolizmamız üzerinde yavaşlatıcı etkisi vardır.

Et, tavuk, balık, yumurta, süt, yoğurt gibi protein ağırlıklı beslenme metabolizmanızı hızlandırır. Ancak protein miktarının günlük gereksiniminize göre ayarlanması çok önemlidir.

Haftanın 3-4 günü̈ orta tempolu 45 dakikalık yürüyüşler iyi gelecektir.

Özellikle lifli besinler tercih edilmelidir. Tükettiğiniz pirinç, buğday ve yulaf gibi tahılların tam tahıl olduğundan emin olun.

Zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi baharatlar metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olur. Her akşam 1 kâse yoğurdun içerisine 1 çay kaşığı bu baharat karışımını ekleyerek tüketebilirsiniz.

Eğer tiroit ve hipertansiyon hastalığınız yoksa sabahları aç karnına 1 çay kaşığı tere tohumunu çok az balla karıştırarak tüketebilirsiniz.