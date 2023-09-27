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Sağlık Uzman isim tek tek sıraladı! Eris varyantına karşı bağışıklık nasıl güçlenir?
Sağlık

Uzman isim tek tek sıraladı! Eris varyantına karşı bağışıklık nasıl güçlenir?

Yeniakit Publisher
2023-09-27 17:33:00 -
Uzman isim tek tek sıraladı! Eris varyantına karşı bağışıklık nasıl güçlenir?

Zonguldaklı Diyetisyen Gizem Güneş, tüm dünya da etkisini göstermeye başlayan ve Türkiye’de de hızlı yayılmaya başlayan Eris varyantına karşı etkili gıdalara ilişkin bilgi verdi.

Zonguldaklı Diyetisyen Gizem Güneş, beslenmenin önemine dikkat çekti. Turunçgillerin C vitamini açısından yüksek olduğunu söyleyen Güneş, ”Öncelikle turunçgiller önem taşıyor. C vitamini açısından oldukça yüksek. Portakal mandalina gibi besinleri sofranızdan eksik etmiyoruz. Ispanak roka gibi A, C vitamini yüksek lif başkanından yüksek besinleri sofralarımız ekliyoruz. Tüm bunların yanında sarımsak anti bakteriyel hem de antiviral olduğu için bağışıklığı güçlendirecek etkisi var” dedi.

Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Bir korona virüs çeşidi Eris varyantı tüm dünya da hızla yayılıyor. Yakın zamanda bizim ülkemizde de tespit edildi. Bu virüslerle nasıl başa çakacağız, bu virüslerle bağışıklığımızı güçlendirmemiz lazım biliyorsunuz. Bağışıklığımızı güçlendirmek için hangi besinlerden faydalanabiliriz bugün biraz onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle turunçgiller önem taşıyor. C vitamini açısından oldukça yüksek. Portakal mandalina gibi besinleri sofranızdan eksik etmiyoruz. Ispanak roka gibi A, C vitamini yüksek lif başkanından yüksek besinleri sofralarımız ekliyoruz. Tüm bunların yanında sarımsak anti bakteriyel hemde antiviral olduğu için bağışıklığı güçlendirecek etkisi var. Yemeklerimize mutlaka sarımsak takviyesi yapmamız gerekiyor. Zencefil bağışık güçlendirme de çok önemli. Zencefili de sofralarınıza ekleyebilirsiniz. Sofralarınızın vazgeçilmesi yoğurt, yoğurt çok probiyotik kaynağı bağırsaklarımızın güçlenmesi demek, bir yerde bağışıklığımızın güçlenmesi demek. O yüzden yoğurdu da sofralarımızdan eksik etmiyoruz. Bu besinler dengeli diyetin parçası olduğu zaman bağışıklığımızı güçlendirebilir ürünleri eklenmesi yeterli gelmeyecektir. Sağlıklı bir beslenme programını oluşturmamız sağlıklı yaşama bu besinleri de ekleyerek öğünlerimizi zenginleştirmemiz gerekiyor."

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