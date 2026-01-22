Uzman isim tarih verdi: Baharı unutun sırt kış geliyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi İklim Bilimci Okan Bozyurt, elde edilen meteorolojik verilere üzerinden hava tahminlerinde bulundu. Hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının artacağını ve önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydederek, "Şubat ayının ilk yarısı oldukça ılık geçecek gibi özellikle Güneybatı Ege kıyıları ve Batı Akdeniz’de lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Bu dönemde yağışların yağmur şeklinde gerçekleşmesi ve doğudaki kar yağışlarının bir süre sonra etkisini kaybedebilir. Şubat ayının ortasından sonra, Mart’a doğru, oldukça sert kış şartları bekliyorum" dedi.