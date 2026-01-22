  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Uzman isim tarih verdi: Baharı unutun sırt kış geliyor
Gündem

Uzman isim tarih verdi: Baharı unutun sırt kış geliyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Uzman isim tarih verdi: Baharı unutun sırt kış geliyor

İklim bilimci Okan Bozyurt, şubatın ilk yarısında sıcaklıkların artacağını ancak ayın ortasından sonra mart ayına doğru Türkiye genelinde oldukça sert kış şartlarının yeniden etkili olacağını söyledi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi İklim Bilimci Okan Bozyurt, elde edilen meteorolojik verilere üzerinden hava tahminlerinde bulundu. Hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının artacağını ve önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydederek, "Şubat ayının ilk yarısı oldukça ılık geçecek gibi özellikle Güneybatı Ege kıyıları ve Batı Akdeniz’de lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Bu dönemde yağışların yağmur şeklinde gerçekleşmesi ve doğudaki kar yağışlarının bir süre sonra etkisini kaybedebilir. Şubat ayının ortasından sonra, Mart’a doğru, oldukça sert kış şartları bekliyorum" dedi.

