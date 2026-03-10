  • İSTANBUL
Ne oluyor bu çocuklara! Parktaki kavgada kan aktı
Aktüel

Ne oluyor bu çocuklara! Parktaki kavgada kan aktı

Yeniakit Publisher
IHA
Ne oluyor bu çocuklara! Parktaki kavgada kan aktı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde parkta gençler arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Yaşanan olayda 16 yaşındaki bir çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gençler arasında şiddet olayları son yıllarda ciddi şekilde arttı. Son olay Bursa Mudanya'da yaşandı. Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi Atatürk Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta bulunan gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Ş.T. (16) bıçakla yaralandı. Şüpheli kişiler ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

 

Ailesi sinir krizi geçirdi

İhbar üzerine olay yerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile motorize Yunus polisleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Olay yerine gelen yaralının yakınları, kardeşlerini yerde kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

1
Ccc

İslam Ahlakından uzak batı tarzı eğitim sisteminde yetişen gençlerden ne bekliyorsunuz ki...
