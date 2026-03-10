  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laricani Hürmüz Boğazı'na ilişkin paylaşımda bulundu Savaş kışkırtıcısı için acı boğazı olacak İçişleri Bakanı Çiftçi’den Bahçeli'ye ziyaret Eczane eczane dolaşma dönemi bitti: Bundan böyle e-Nabız’da! İlacım Nerede uygulaması nasıl çalışıyor? Beyrut'ta tahliye paniği! İsrail'den Dahiye bölgesine kitlesel saldırı tehdidi NATO'dan flaş Türkiye açıklaması Beyaz Saray’da Trump’a söylemiş Zelenskiy’nin teklifi aylar sonra ifşa oldu Arabadan inip saldırmanın başka boyutuna geçildi! Giden aracın kaputuna atladı videoyu sildirmeye çalıştı Meclis, ABD/İsrail-İran Savaşı gündemi ile toplandı İspanya ile yeniden “savaşa hayır” Trump yine geri adım attı! "İran'la görüşebilirim"
Dünya Lübnan’da bilanço ağırlaşıyor! İsrail saldırılarında can kaybı 570’e çıktı
Dünya

Lübnan’da bilanço ağırlaşıyor! İsrail saldırılarında can kaybı 570’e çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Lübnan’da bilanço ağırlaşıyor! İsrail saldırılarında can kaybı 570’e çıktı

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları bölgede ağır bir tablo ortaya çıkardı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 570’e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının ise bin 444’e ulaştığını ifade etti.

 

Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle ayrıca 760 bin kişi yerinden edildi.

Lübnan'da görev yapan teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti
Lübnan'da görev yapan teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti

Spor

Lübnan'da görev yapan teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti

Lübnan'da katliam durmuyor! Nebatiye'de sivil yerleşimlere bomba yağdı
Lübnan'da katliam durmuyor! Nebatiye'de sivil yerleşimlere bomba yağdı

Gündem

Lübnan'da katliam durmuyor! Nebatiye'de sivil yerleşimlere bomba yağdı

Siyonist teröristler Lübnan'da katliam yaptı!
Siyonist teröristler Lübnan'da katliam yaptı!

Dünya

Siyonist teröristler Lübnan'da katliam yaptı!

Siyonist İsrail'in Lübnan vahşeti devam ediyor! Önce 'kaçın' dediler, sonra vurdular
Siyonist İsrail'in Lübnan vahşeti devam ediyor! Önce 'kaçın' dediler, sonra vurdular

Dünya

Siyonist İsrail'in Lübnan vahşeti devam ediyor! Önce 'kaçın' dediler, sonra vurdular

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23