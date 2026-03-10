Lübnan’da bilanço ağırlaşıyor! İsrail saldırılarında can kaybı 570’e çıktı
İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları bölgede ağır bir tablo ortaya çıkardı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 570’e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının ise bin 444’e ulaştığını ifade etti.
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle ayrıca 760 bin kişi yerinden edildi.