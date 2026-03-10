Çetebaşı yine kudurdu! Trump’tan Hamaney’e imalı tehdit

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
ABD Başkanı Donald Trump, öldürülen Ali Hamaney'in ardından İran'ın yeni dini lideri olan Mücteba Hamaney için "Huzur içinde yaşayacağına inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada bulundu.

İran'ın yeni dini lideri seçiminden “memnun olmadığını” söyleyen Trump, İsrail ile birlikte İran'ı hedef aldıkları “Destansı Öfke Operasyonu”nun ilk sonuçlarının ise “beklentilerin çok ötesinde olduğunu” savundu.

Trump, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney için ise “Huzur içinde yaşayacağına inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Trump’ın tehdit içerikli bu çakılmasının tepki toplarken dünya siyasetine nasıl yansıyacağı ise merak edilmeye başlandı.

merak etme birgün ergeç abdye yağmur gibi füzeler yağacak gör o zaman abd hegomonyasını dünyada nasıl bitiyor görün
