Uzman isim "Son 38 saat" diyerek uyardı! Son demler yaşanıyor, hazır olun

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritasında sıcaklar dikkat çekiyor. Bugün de yurtta güneşli bir hava hakim... Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, yağışlı dönemin başlayacağını duyurdu ve dikkat çeken uyarılar yaptı. Ökten'in paylaşımları şöyle:

"-6 Ekim'de serinleme Tüm Türkiye'ye yayılmaya başlıyor. Süpürge gibi sıcağı süpürecek. Geceler git gide daha da soğuyacak. Yağışlı dönem de başlıyor...

-Havalar artık hep Sonbahar modunda olacak. Ufukta ısınma görünmüyor. Marmara için 2 Ekim öğleden sonrası itibariyle, Tüm Türkiye için 7 Ekim itibariyle sıcaklar sona eriyor...

-Az kaldı İstanbul. Son 38 saat. Ondan sonra ferahlayacağız. Artık bunalma yok. Rüzgar hep kuzeyden püfür püfür esecek.

-Muhteşem bir düşüş. İstanbul'da zirve yapacak sıcaklar, Pazar günü dalışa geçecek.

-10 günlük beklenen toplam yağış. Marmara'da sağlam yağışlar bekleniyor. Aynı şekilde Karadeniz Sahil şeridinde."