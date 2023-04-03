Uzman isim sebebini açıkladı! Eklem ağrısıyla mı uyanıyorsunuz?

Liv Hospital Samsun Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, artrit hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sayarlıoğlu, “Eklemlerde iltihap mikroplarla gelişebileceği gibi, romatizmal hastalıklarda mikrop olmadan da gelişebilir. Eklemler vücudun sürekli kullanılan bölümleri olduğundan artrit kişiyi son derece rahatsız eden bir bulgudur. Hasta elini kolunu oynatmakta zorlanır, merdiven inip çıkması, çömelip kalkması tam bir eziyet haline gelir. Artrit iltihaplı romatizmaların önemli bulgularından biridir. Romatizmal hastalıkların önemli bir kısmına eşlik eder. Ancak romatizmal hastalıklar içerisinde eklemi etkilemeyen ya da az etkileyen hastalıklar da vardır” diye konuştu.

Hareketler kısıtlanabilir

İltihaplı bir eklemin en önemli bulgusunun ağrı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sayarlıoğlu, “Örneğin, belirgin bir el bileği iltihabında hasta sabah kalktığında el bileğini rahat hareket ettiremez, çünkü ağrılıdır. Elbisesini, çorabını giyinmekte zorluk yaşar. Bir kavanoz kapağını açamaz, bıçak ile bazen bir ekmek dilimleyemez. İltihaplı bel romatizmalarında ise sabahları belirgin sırt, bel ve kalça ağrısı vardır. Bazen hastanın açılması, eklemlerinin yumuşaması saatleri bulur” şeklinde konuştu.

Artritin en önemli belirtisi istirahat sonrası tutukluktur

Artritin en önemli belirtisinin sabah tutukluğu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sayarlıoğlu, “Bu, istirahat sonrasında da belirgindir. Örneğin, hasta uyandığında ya da bir otobüs yolculuğundan sonra etkilenen eklemlerinde uzun bir süre devam eden ağrı ve tutukluk vardır. Bir süre hareket etmeden hasta eklemlerini rahat hareket ettiremez. Aktivite ile bu ağrı ve tutukluğunda belirgin azalma olur” açıklamasında bulundu.

Romatizmal hastalıklar artrite neden olabilir

Romatizmal hastalıkların birçoğunun artrite neden olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Sayarlıoğlu şunları söyledi:

“Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sedef romatizması, Behçet hastalığı, Ailesel Akdeniz Aateşi (FMF), Gut hastalığı, erişkin Still hastalığı bunlar arasında sayılabilir. Tüm hastalıklarda olduğu gibi romatizmal hastalıklarda da erken tanı çok önemlidir. Çünkü romatizmal hastalıklar ilerlemeye eğilimli, bazen sakatlığa neden olabilen kronik (uzun süreli) hastalıklardır. Daha hastalığın başında iken romatizmal hastalığın tanınması hem gereksiz tedavilerin alınmasını, hem de hastalığın ilerlemesini engelleyecektir.”

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