Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'

Türkiye birden çok eksenli bir dış politik gündemle yaşıyor. Uzun yıllardır süren Suriye açmazı ile onunla paralel yürüyen terör sarmalı tüm sıcaklığı ile ortada dururken, Doğu Akdeniz ve Ege gerginlikleri, Azerbaycan-Ermenistan’ın Karabağ savaşı, Fransa ile İslam ve çıkar bölgeleri odaklı gerilim ve tabii ki S-400 üzerinden ABD ile yaşanan kriz dış politikayı zorlu kulvara sokmuş görünüyor.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Superhaber'den Hülya Okur'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Belki dış gündemin en sıcak maddesi değil ama S-400’lerle başlayalım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde S-400’ler Sinop’ta test edildi. Test edilmesi bile ABD’yi kızdırmaya yetti. Tehditlerin arkası kesilmiyor. Eray Güçlüer ise tam da bu noktada ilginç bir iddiada bulunuyor: “S-400’e ihtiyacımız kalmayacak!”

Sonra da bu iddiasının arkasındaki gerçeği açıklıyor: “Hisar-U uzun menzilli füzemiz yakında üretime girecek”

Türkiye dengeleri bozdu

Türkiye’nin dengeleri de devreye giren hava savunma sistemleri ile bozduğunu belirtiyor Güçlüer.

En sıcak gündeme gelince. Fransa İslam karşıtlığı ile neyi amaçlıyor? Sorusu için Güçlüer’in yorumu “İslam karşıtlığı üzerinden ittifak oluşturuluyor” oluyor. Ancak, “İslam karşıtlığı ile Avrupa koalisyonu kurulamaz” düşüncesinde. Bu noktada asıl argümanın ise İslamofobi üzerinden kutsal ittifak kurarak Türkiye’yi baskı altına almak olduğunu vurguluyor.

Erdoğan’ın hedef alınmasına yorumu ise şöyle: “Yeni Türkiye’nin mimarı, lokomotifi Erdoğan. Türkiye’yi bu noktaya getiren Erdoğan’dan kişisel değil kurumsal olarak rahatsızlar”

Türkiye’yi ve İslam’ı hedef alan Macron içinse şu tespit ve yorumlarda bulunuyor Güçlüer: “Macron oraya azınlığın getirdiği bir araç. Macron kendi çıkar alanlarını korumak için Hıristiyanlığı alet ediyor. Paşinyan’ın akıbeti Macron için de olacak”

PKK'nın arkasında...

Dr. Eray Güçlüer, hafta başında İskenderun’da yaşanan terör saldırısı girişimi ve ABD’nin aldığı istihbaratı saklaması konusunda ise şunları söylüyor: “Özel olarak yetiştirilmiş teröristler belirlenmiş hedeflere sızdırılıyor. Sızma olayında PKK’nın üstünde derin Amerika ve Fransa var.”

Yangın ve terör eylemleri ile Türkiye’yi dizayn çabası olduğunu ifade eden Güçlüer, “ABD, İskenderun saldırısıyla ilgili Türkiye’ye ‘Ben bununla seni dizayn edebilirim’ mesajı veriyor” diyor.

ABD aldığı eylem istihbaratını Türkiye ile neden paylaşmıyor? sorusuna Güçlüer’in cevabı ise çok net: “Amerika kendi beslediği elemanın ne zaman eylem yapacağını söylemez”