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Gündem Uzman isim korkutan haberi verdi: Deprem fırtınasına dönüşebilir
Gündem

Uzman isim korkutan haberi verdi: Deprem fırtınasına dönüşebilir

Son günlerde yaşanan peş peşe depremlerin ardından korkutan açıklama geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de meydana gelen 3.2'lik depremin, 4 Kasım'daki 4.9 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu belirterek, "4 büyüklüğüne kadar artçılar olabilir. Olası depremler komşu Dağkızılca fayını tetiklerse bu hareketlilik deprem fırtınasına dönüşebilir. Bu fayın 6.8 büyüklüğünde deprem kapasitesi üretme potansiyeli var" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 07:32:00 -
Uzman isim korkutan haberi verdi: Deprem fırtınasına dönüşebilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.10'da merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9,18 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin 4 Kasım'daki 4.9'luk depremin artçısı olduğunu belirterek, "4 Kasım'dan bugüne 250'nin üzerinde artçı deprem oldu. Bu geceki depremde de Buca ve Gaziemir halkı, uykusundan uyandı. 4.9 büyüklüğündeki ana şoktan itibaren artçılar, Buca ile Kızıkköy arasındaki bölgede sürüyor. Birkaç hafta boyunca devam edecektir. 4 büyüklüğüne kadar artçılar olabilir ancak panik yapacak bir durum yok. Olası depremler, komşu Dağkızılca fayını tetiklerse bu hareketlilik deprem fırtınasına dönüşebilir. Bu fayın 6.8 büyüklüğünde deprem kapasitesi üretme potansiyeli var" diye konuştu.

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