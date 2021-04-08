Uzman isim Fransızlara böyle ayar verdi

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Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Sirene, Fransa'da yayın yapan Arte kanalına konuk oldu. Avrupa Birliği'nin Rusya ve Çin'e karşı güçlü kalmak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyleyen Sirene, "Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı olduğu kadar Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaya baktığımızda Avrupa'nın Türkiye'ye her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Eğer Avrupa Çin ve Rus tehdidini gerçekten düşünüyorsa Türkiye ile işbirliği yapmalı. Ayrıca Türkiye ticari düzeyde de önemli bir ülke. Aynı zamanda Türkiye Avrupa sınırlarını DEAŞ, PKK ve YPG gibi terör tehditlerine karşı koruyan bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

AB Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadı

Sirene, mülteciler konusunda AB'nin Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını bunun yanında tehdit ve yaptırım diline başvurduğunu hatırlattı.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye "Mülteciler için size daha fazla para vereceğiz ve vatandaşlar için vizeyi kolaylaştıracağız ama kurallara uymazsanız yaptırımlar uygulayacağız" şeklinde bir tehdit dili kullandığını aktaran Öznur Sirene değerlendirmesinin devamında şunları kaydetti:

"Bu dil sadece Erdoğan'a karşı değil, tüm Türkiye nüfusuna karşıdır. Bunun anlaşılması gerekiyor. Avrupa Birliği'nin bu tutumu Türkiye'yi Çin ve Rusya gibi diğer ülkelere doğru itiyor."

PKK 40 binden fazla insanı katletti

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP hakkında da konuşan Sirene, "HDP, 1984 yılından bu yana 40.000'den fazla kişiyi katleden terör örgütü PKK ile bağlantıları kanıtlanmış olan bir partidir" dedi.

Türkiye'yi diğer ülkelerle bir tutamazsınız

"Erdoğan Türkiye ile Avrupa Birliği arasında iyi ilişkilere engel mi?" sorusuna ise Sirene şu cevabı verdi:

"Erdoğan kesinlikle bir engel değil sadece Türkiye'nin iç dinamiklerini gerçekten anlamanız gerekli. Türkiye'nin coğrafi konumu gerçekten çok zor. Suriye ve Irak gibi karmaşık devletlerle sınırı olan ve farklı terör örgütlerine karşı savaşan bir ülke. Bu yüzden Türkiye'yi Norveç veya Fransa'yı değerlendirdiğiniz gibi değerlendiremezsiniz."