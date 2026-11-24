Antalya’da gerçekleşen COP31 İklim Zirvesi’nin kapanış oturumunda sözünün kesilmesine öfkelenen Ganalı Bakan Agyeman-Rawlings, Zirve Başkanı Murat Kurum’u çifte standart uygulamakla suçlayıp somut rakam içermeyen finansman vaatlerini eleştirdi; Afrika Müzakereciler Grubu adına yapılan sert çıkışın ardından Bakan Kurum’un özür dilediği öğrenildi.

Kurum'un başka bir delege konuşurken müdahale etmediğini, ancak kendisi konuşurken sözünü kestiğini belirten Ganalı Bakan, "Bu, uzun süredir maruz kaldığımız ve karşı çıkmaya devam ettiğimiz saygısızlığın bir örneğidir. Ülkelerin eşit söz hakkına dayanan bu sürece de yakışmamaktadır" dedi.

AFRİKA ÜLKELERİNİN İKLİM FİNANSMANI TEPKİSİ

Konuşmasında COP31 karar metnini de değerlendiren Agyeman-Rawlings, iklim değişikliğine uyum finansmanının 2035'e kadar üç katına çıkarılması hedefinin somut bir başlangıç tutarı içermediğine dikkat çekti. Kayıp ve zarar fonuna ilişkin yeterli kaynak taahhüdü bulunmadığını, adil geçiş ve ticaret konularında da önemli eksiklikler olduğunu söyledi.

İklim krizine en az katkıda bulunan ülkelerin sonuçlarından en ağır şekilde etkilendiğini belirten Agyeman-Rawlings, "Sel, kuraklık ve gıda sıkıntısını bugün yaşayan milyonlarca insan için başlangıç tutarı belli olmayan bir söze finansman denemez" ifadelerini kullandı.

Afrika ülkelerinin eksikliklere rağmen uluslararası iş birliğini korumak amacıyla kararın kabul edilmesine engel olmayacağını açıklayan Ganalı Bakan, taleplerini gelecek yılki iklim müzakerelerinde de gündeme getirmeye devam edeceklerini söyledi.

BAKAN KURUM YANLIŞ ANLAŞILMAYI ÇÖZDÜ

Yaşanan tartışmanın ardından Bakan Murat Kurum'un Agyeman-Rawlings ve Afrika Müzakereciler Grubu'ndan özür dilediği öğrenildi.

Kurum, "Ganalı Bakanımızı haksız yere üzdüğümüzü gördük, yanlış anlamayı gidermek istedik. Ganalı kardeşlerimizle konuştuk, hallettik" diyerek Türkiye’nin kucaklayıcı diplomasi duruşunu bir kez daha ortaya koydu.