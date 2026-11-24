Ocak 2027 itibarıyla gaz akışının başlayacağı dev projede altyapı hazırlıklarının tamamlanma aşamasına ulaştığı ve enerji dengelerinin doğu ekseninde yeniden şekilleneceği bildirildi.

UZAK DOĞU HATTINDA SONA GELİNDİ, OCAK 2027'DE SEVKİYAT BAŞLIYOR

Gazprom yönetim kurulunun büyük ölçekli yatırım projelerini değerlendirdiği toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın doğusundaki doğal gaz altyapısının genişletilmesi için yürütülen çalışmalarda kritik eşiğe ulaşıldığı kaydedildi. Primorskiy bölgesinde Ocak 2027'de Uzak Doğu güzergahı üzerinden Çin'e doğal gaz sevkiyatına başlanması için gerekli tesislerin inşasında sona gelindiği belirtildi.

DEV BORU HATLARI BİRBİRİNE BAĞLANDI, ARKTİK SAHASI HAZIRLANIYOR

Açıklamada, Belogorsk-Habarovsk doğal gaz boru hattının inşasının yüzde 98,5 oranında tamamlandığı ve hattın Sibirya'nın Gücü ile Sahalin-Habarovsk-Vladivostok boru hatlarına bağlantısının sağlandığı ifade edildi. Sibirya'nın Gücü hattının Çayanda sahası ile Blagoveşçensk şehri arasındaki bölümünde ikinci hattın da tamamlanmak üzere olduğu ve devreye alma sürecinin devam ettiği aktarıldı. Arktik bölgesindeki Harasavey doğal gaz sahasında üretime yönelik hazırlıklarda son aşamaya geçildiği vurgulanırken, Avrupa pazarını büyük ölçüde kaybeden şirketin Çin başta olmak üzere Asya ülkelerine sevkiyatı artırarak ihracat açığını kapatmayı hedeflediği bildirildi.