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Sağlık Uzman isim ebeveynlere seslendi! Bu sorun okul başarısını etkiliyor
Sağlık

Uzman isim ebeveynlere seslendi! Bu sorun okul başarısını etkiliyor

Yeniakit Publisher
2023-09-05 12:43:00 -
Uzman isim ebeveynlere seslendi! Bu sorun okul başarısını etkiliyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, göz sağlığının öğrencilerin okuldaki başarısını doğrudan etkileyebilen bir faktör olduğunu belirtti.

Çocukluk döneminde erken teşhis edilmeyen göz rahatsızlıklarının sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda sportif aktiviteler ve sosyal etkileşimleri de olumsuz yönde etkileyebileceğini ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Çağatay, “Görme yeteneği, yalnızca uzaktaki bir objeyi ayırt etmekle sınırlı değildir. Gerçek anlamda görme; algılama, objeleri takip etme, farklı mesafedeki nesnelere hızlı odaklanma ve bu odaklanmayı devam ettirme yeteneğini kapsar. El-göz koordinasyonunun sağlıklı gelişimi de net bir görme kabiliyetiyle direkt ilişkilidir” şeklinde bilgi verdi.

“Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi göz sorunlarıyla karşılaşabilirler”

Çocukların kırma kusurları kategorisinde yer alan miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi göz sorunlarıyla karşılaşabileceklerini belirten Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay “Bu durumlar; objeler arasında hızla odaklanma, hedeflenen objeye bakma ve göz koordinasyonu gibi yeteneklerin işlevselliğini etkileyerek hem okulda hem de sporda performans kaybına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Özellikle okul öncesi dönemde gerçekleştirilen göz muayenelerinin, şaşılık, göz tembelliği ve refraksiyon kusurları gibi önemli rahatsızlıkların tespitine odaklandığını belirten Uzm. Dr. Çağatay, “Göz tembelliği gibi sorunların çocuğun 5 yaşından önce, yani göz gelişiminin tamamlanmadığı bir süre zarfında teşhis edilmesi, etkili tedavi için kritik öneme sahiptir” diye konuştu.

Göz hastalıklarında erken teşhisin önemi

Çocukluk döneminde göz rahatsızlıklarının belirgin semptomlar göstermeden ilerleyebileceğini ifade eden Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, “Ancak erken teşhis sayesinde, tedavi süreci daha kısa ve etkili olabilir. Çocuğun göz sağlığına bağlı olarak yaşayabileceği öğrenme güçlüklerinin önüne geçilebilir ve ilerleyen yaşlarda oluşabilecek kalıcı görme kayıplarını engellemek mümkün olabilir” diye belirtti.

“Zamanında tedavi sürecini başlatabilirsiniz”

Geleceğin sağlıklı nesilleri için, görme bozukluklarına sahip çocukların olabildiğince erken teşhis edilmesi ve doğru tedavi yöntemlerine yönlendirilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Çağatay, “En yakın göz doktoruna danışarak çocuğunuzdaki görme sorunlarını tespit ettirebilir ve zamanında tedavi sürecini başlatabilirsiniz” şeklinde konuştu.
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