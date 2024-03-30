Uzman isim bu sözlerle uyardı: Türkiye'deki arabasını satıp altın, dolar alanlara seslendi! İşte tüm detaylar

İkinci el piyasasında uzun zamandır durgunluk söz konusu. Ancak bu durgunluktan sona fiyat tablosu tersine dönüyor. Uzman isim tarih verdi: İşaret eden o isim, ani fiyat artışlarının yaşanacağını belirtti.

Sıfır otomobil piyasasında Dünyada yaşanan gelişmelerin ikinci el piyasasını etkiliyor

Döviz kurundaki artışın ardından 1 Mart itibari ile sıfır otomobillere %3-7 oranında zam geldi. Sıfır otomobillerdeki fiyat artışlarından dolayı alıcıların ilgisi bir süredir durgun olan ikinci el araç piyasasına döndü.

Bahtiyar Koç, piyasada hareketliliğin aktif olduğunu, özellikle Mayıs ayında fiyatlarda yükseliş olacağını belirtti. Koç, Merkez Bankası’nın sürpriz faiz artırımı kararı sonrasında pek çok insanın araçlarını satarak parasını mevduat faizi, altın ve dövize yatırdığını belirtti.

SATILAN ARAÇLARI GERİ ALMAK MÜMKÜN OLMAYACAK

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Sıfır otomobil piyasasında dünyada yaşanan gelişmelerin ikinci el piyasasını da etkileyeceğini söyleyen Koç, pek çok otomobil firmasının üretimi durdurduğuna ve sınırlandırdığına dikkat çekti. Aynı zamanda Koç, “Bu sınırlı üretim önümüzdeki günlerde ikinci el fiyatlarını oldukça yükseltecek, sattığınız aracı birkaç ay sonra yerine koyamayacaksınız” diyerek uyarıda bulundu.