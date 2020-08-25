Uzman isim açıkladı! Uykusuzluktan kolaylıkla kurtulabilirsiniz

Önemli bir sağlık sorunu olan ve her üç kişiden birinde görülen "uyku problemi" bireylerin günlük yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Pek fazla önemsenmeyen bu durum aslında birçok nörolojik sorunun temelinde yer alıyor.

Bilinçaltı Uzmanı Lale Yılmaz, her yaştan insanda görülen bu sorun hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Hücrelerin hafızası olduğunu belirten Yılmaz, "kopyala-yapıştır" adlı bir teknikle uykusuzluk sorunundan kolaylıkla kurtulunabileceğini söyledi.

Yılmaz, "Hücrelerin hafızasındaki sağlıklı anıları kullanarak çözümler elde ediyoruz. Sağ taraf her zaman bizim geçmişimizi sol taraf ise geleceğimizi temsil ediyor. Kişinin iyi uyuduğu bir zamanı hatırlamasını istiyoruz. Geçmişten rahat uyku uyuduğu, sağlıklı ve mutlu olduğu andan bir kesit alarak sol tarafa yani geleceğine yapıştırıyoruz. Böylece gayet doğal bir şekilde problem ortadan kalkıyor ve ilaç kullanmaya gerek kalmadan mışıl mışıl uyumak mümkün hale geliyor" diye konuştu.