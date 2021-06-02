Uzman isim açıkladı! Türkiye'den kritik operasyon sinyali

TRT özel yayınında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. Bu kuluçka yuvası şehir merkezinde palazlanıyor. Eğer bunun üzerine biz gitmeyecek olursak bu kuluçka yuvası üretmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Mahmur'u en az Kandil kadar önemsiyoruz" diyen Erdoğan bölgeye operasyon sinyali verdi.

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, TRT Haber yayınında Mahmur bölgesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"Mahmur PKK'nın adam devşirdiği yer"

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Mahmur bölgesi için "Ağırlıklı olarak PKK'nın adam devşirdiği yer" dedi ve "Mahmur da Sincar da bir sorun haline geldi" ifadesini kullandı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise, "Birleşmiş Milletler gözetimindeki kamp örgütsel bir faaliyet alanına dönüştü" dedi ve şunları kaydetti:

"Mahmur başından sonuna proje bir coğrafya. Terör örgütünün eğitim yatağı. Katil sürüsü diyeceğimiz yapılar burada kaçırılan insanlara eğitim vermekte."

Mahmur konusunun bugün toplanacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) da masada olması bekleniyor.