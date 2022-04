Uzman isim açıkladı! Operasyonun adı neden kilit?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe Kilit Operasyonu terör örgütü PKK'yı köşeye sıkıştırdı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelişmelerin dakika dakika paylaşıldığı harekatla ilgili bazı konular da merak konusu oldu. MSB'nin bir sosyal medya paylaşımıyla başladığını duyurduğu Pençe Kilit Operasyonu'nun 'kilit' vurgusu dikkat çekti.

Öte yandan Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde hava araçlarının ışıklarının yanmaması da gündem oldu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, operasyonla ilgili merak edilen tüm detayları Akşam'a anlattı.

- Pençe Kilit Operasyonu neden kritik öneme sahip?

Pençe-Kilit Operasyonu'nun kritik olmasının sebebi Irak'ın kuzeyinde oluşturmak istediğimiz güvenlik koridorunun önemli bir halkası ve son halkası olması. Yani Zap bölgesinde de kontrol sağlandıktan sonra artık o kuzey bölgede güvenlik koridorunun bütününü sağlamış olursunuz. Üstelik Zap bölgesinde de ciddi kümelenen bir terörist varlığı söz konusuydu. Diğer operasyonlardan kaçanların hepsi bu bölgeye sığındı. O nedenle örgüte de personel alanında en ağır kaybın verdirileceği bir coğrafya oluştu. Şu an bu operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayıları gitgide artıyor. Bu kayıplarla birlikte bir daha toparlaması zor görünüyor. Kendi aralarında da panik başladı. 'Bu bölgede hiçbir şekilde barınmaya şansımız yok, gökyüzünü helikopterden göremiyoruz, başımıza mermi yağıyor' şeklindeki telsiz konuşmaları da örgütün yaşadığı bozgunu anlatıyor.

- Operasyonun adı neden kilit?

Pençe-Kilit Harekatı bölgeyi yani daha önce terör örgütünün kullandığı terör bölgesini kilitlediğinden ve artık güvenli bir koridora dönüştürdüğünden aynı zamanda örgütün artık bu bölgeye bir daha girmesinin zor olduğundan Suriye-Irak bağlantısını da keseceğinden önemli bir harekat olarak algılanmalıdır.

- TSK sahada hangi taktikleri uyguluyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri sahada her türlü taktiği uyguluyor. Önceden havada jetlerimiz bir harekat gerçekleştirdi. Normal savaş ve harekat doktrinlerinin olması gereken yani önceden belirlenen hedefleri nüfus edici bomba dahil her türlü mühimmatı yağdırdı. Yine SİHA'larımız da daha önceden belirlenmiş hedeflere mermiler yağdırdı. Ardından topçularımız, ÇNRA dediğimiz Çok Namlulu Roketatar silah sistemlerimiz, Fırtına obüslerimiz devreye girdi. Onlar da önceden belirlenmiş hedefleri ateş altına aldılar ve bunun neticesinde de ciddi bir alan oluştu. İşte bu oluşan alana da ATAK helikopterlerimiz desteği sağladılar ve ardından da hava indirme harekatıyla komandolarımız, özel kuvvetlerimiz bölgedeki alan hakimiyetini sağladı. Şu an bütün mağara ve sığınaklar test edilip kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Aynı zamanda terörist unsurlarla temas sağlanarak etkisiz hale getiriliyor. Ele geçen malzemeler de bir bir ya kullanılamaz hale getiriliyor ya da incelenmek üzere geri bölgeye tahliye ediliyor.

- Karartma taktiği uygulanıyor mu? Bu operasyona özel bir taktik mi?

Karartma taktiği denilen burada hava araçlarının yayınlamış olduğu o havadaki ışık sisteminin kapatılmasıdır. Bu zaten daha önce de hep denendi, burada da denenmiş olabilir, bilmiyoruz sahada değiliz ama hava kuvvetleri ve hava unsurlarımız tarafından zaten kullanılan bir taktik helikopterler, uçaklar o sinyal gönderdikleri ışık sistemini kapatarak harekat bölgesindeki görüşü, tespiti engellemeye çalışıyorlar, kullanılmış olabilir ama bu ilk defa kullanılan bir hadise de değil.

- Mevcut operasyon sahada nasıl seyir edecek?

Operasyon bu şekilde devam edecek. Burada ayak basmadık yer kalmayacak. Yani terör tehdidini tamamen bertaraf edilecek şekilde de bir harekat devam edecek. Burada muhtemelen karşılaşılan terörist unsurlarla yer yer çatışmalar görebiliriz. Onları etkisiz hale getirmek üzere bir takım hava destekli operasyonlar görebiliriz. Ama aynı zaman da esas bu bölgede daha önce kullanılan o sığınak ve mağaralarda ele geçen terörle iltisaklı, terörde kullanılan malzemelerin de ya etkisiz hale getirilmesi ya da geri bölgeye tahliyesi gibi bir takım süreçler görebiliriz. Bundan sonra muhtemelen böyle ilerleyecek. Ardından bütün bölge elden geçtikten sonra üs bölgesine teşkil edip orda alan hakimiyeti kuruldu denildikten sonra yeni harekat ve operasyonlara bakacağız.