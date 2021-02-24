  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Uzman isim açıkladı! İşte altındaki yeni hedef
Ekonomi

Uzman isim açıkladı! İşte altındaki yeni hedef

Altın son günlerdeki yükselişine devam ederken, teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şatıroğlu, Ons altın fiyatına değinerek "Altının dün bahsettiğim 1830 bölgesine devam etmesini bekliyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 14:56:00 -
Uzman isim açıkladı! İşte altındaki yeni hedef

Gram altın fiyatlarındaki yükseliş yaklaşık 20 liraya ulaştı. Altının gram fiyatı şu sıralarda 417 lira bandında izliyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişe birlikte çeyrek altın 684 liradan, cumhuriyet altını 2 bin 789 liradan satılıyor. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından altın ve gümüşle ilgili önemli tespitlerde bulundu.

Altın fiyatları yükselişte

Altının ons fiyatı da altın gibi yükselişe geçti. Altının ons fiyatı 1809 dolar seviyesine ulaştı. Altında yaşanan bu hareketlenme altın yatırımcısını memnun ederken, altına yatırım yapmak isteyenleri de harekete geçirdi. Son 1 yılda yakaladığı yükseliş trendiyle birçok yatırımdan daha çok kazandıran altın fiyatları son dönemdeki düşüşünü tamamlamış gibi gözüküyor.

Altın fiyatlarıyla ilgili twitter hesabından yorumlarda bulunan teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Altın, dün piyasalardaki sert düşüşlere rağmen iyi durdu. Göstergeler AL konumunda devam ediyor. Dolar endeksindeki düşüş devam ediyor ve ABD 10 yıllık faizlerinde de gerileme var. Altının dün bahsettiğim 1830 bölgesine devam etmesini bekliyorum." İfadelerini kullandı.

Gümüşte yön yukarı mı?

Gümüş fiyatlarında da yükseliş sürüyor. Gümüşün gram fiyatı 6 lira 36 kuruş seviyesine geldi. Gümüş fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren finans uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Gümüş fiyatları da dün düşmüş olsa da 27,44 üzerinde destek bulduğunu görüyoruz. Altın yükselişe geçince 29 bölgesine hızlı gelebilir ve ilk seferde de geçebilir. O zaman hedefi 33 olacaktır. Daha ayrıntılı seyir soruluyor ancak daha fazlasını bilmem imkansızdır." İddiasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruh hastası Michael Rubin'den skandal yazı: Erdoğan nereye gömülecek?
Dünya

Ruh hastası Michael Rubin'den skandal yazı: Erdoğan nereye gömülecek?

National Interest'te bir yazı yazan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanı Michael Rubin, "Erdoğan Nereye Gömülecek?" başlıklı kendisi gib..
Sürpriz gelişme... Türk SİHA'ları vurdu, Rusya harekete geçti!
Gündem

Sürpriz gelişme... Türk SİHA'ları vurdu, Rusya harekete geçti!

Türk İHA ve SİHA'larının Suriye, Libya ve Azerbaycan'da Rus silah sistemlerini yok etmesi, Moskova'yı harekete geçirdi. Türk yapımı sistemle..
Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Spor

Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç-Türkiye karşılaşmasına dair sıcak gelişmeler merak ediliyor. Söz konusu karşılaşmanın ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay